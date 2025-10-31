Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Reggae-Musiker Shaggy wurde vor 57 Jahren in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston geboren. (Archivbild)
Der Reggae-Musiker Shaggy wurde vor 57 Jahren in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston geboren. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Nach Hurrikan: Sänger Shaggy bringt Hilfsgüter nach Jamaika
Mit einer Tonne Vorräte landet Shaggy in Kingston – und erzählt auf Instagram, wie er den Menschen in St. Elizabeth nach dem starken Hurrikan "Melissa" helfen will.

Kingston.

Nach dem verheerenden Hurrikan "Melissa" auf Jamaika will Reggae-Musiker Shaggy der betroffenen Bevölkerung helfen. Der 57-jährige Sänger, der in der Hauptstadt Kingston geboren wurde, landete mit Vorräten im karibischen Inselstaat. "Wir bringen Hilfsgüter nach St. Elizabeth", schrieb der Musiker auf Instagram und teilte ein Video vom Flughafen.

Der mehrfache Grammy-Gewinner ("Boombastic") brachte gemeinsam mit dem Anwalt Dan Newlin mehr als eine Tonne Lebensmittel und Vorräte von Orlando im US-Bundesstaat Florida nach Kingston. Newlin berichtete ebenfalls über die Hilfsaktion auf Instagram.

Auf Jamaika, einem Land mit 2,8 Millionen Einwohnern, sind durch den starken Sturm mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Ganze Gebiete sind verwüstet und viele Gemeinden isoliert. St. Elizabeth zählt zu den am schwersten betroffenen Regionen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
