Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Woher das Geld stammt, ist unklar. (Symbolbild)
Woher das Geld stammt, ist unklar. (Symbolbild) Bild: Hannes P Albert/dpa
Woher das Geld stammt, ist unklar. (Symbolbild)
Woher das Geld stammt, ist unklar. (Symbolbild) Bild: Hannes P Albert/dpa
Panorama
Nach Kneipenbesuch plötzlich viel Geld im Hemd
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

War es ein Wohltäter oder ein Versehen? Ein Mann findet nach einem Kneipenbesuch mehrere Hundert Euro in seinem Hemd, die ihm nicht gehören. Nun darf gerätselt werden.

Gelnhausen.

Dass nach einem Kneipenbesuch viel Geld weg ist, dürfte oft vorkommen. Der umgekehrte Fall ist hingegen selten. Ein offenbar sehr ehrlicher Mann hat zu Hause mehrere Hundert Euro in seinem Hemd gefunden, die dort vor dem Besuch eines Lokals in der Nacht zum Sonntag im hessischen Gelnhausen noch nicht gewesen seien.

Der 24-Jährige meldete sich deshalb bei der Polizei und berichtete, dass ihm ein Unbekannter auf der Tanzfläche Geld in sein Hemd gesteckt habe. Er fand einen 20-Euro-Schein und holte an der Theke zwei Bier, bei seiner Rückkehr sei der Unbekannte aber verschwunden gewesen. 

Als er sich später zu Hause auszog, fand der 24-Jährige aber noch viel mehr Geld - insgesamt eine hohe dreistellige Summe. Da es sich um ein Versehen gehandelt haben könnte, suchte er Hilfe bei der Polizei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
25.10.2025
2 min.
Drei Tote in einem Haus in Mittelhessen gefunden
Die Polizei fand in einem Haus drei Tote. (Symbolbild)
Polizei und Rettungskräfte haben heute Mittag in einem Wohnhaus in Solms nahe Wetzlar drei tote Menschen entdeckt. Noch ist unklar, was passiert ist.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
10.11.2025
2 min.
Mann bedroht und verletzt Reisende im Regionalexpress
Die Bundespolizei nahm in Stralsund einen 30-Jährigen fest. (Symbolbild)
Im Regionalzug bedroht und verletzt ein Mann andere Reisende. Die Polizei nimmt einen 30-Jährigen fest - und findet in seiner Zelle später Drogen. Der Verdächtige ist den Beamten kein Unbekannter.
Mehr Artikel