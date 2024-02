Nach Krebsdiagnose: Hoffen auf royale Aussöhnung

Der Schock über die Krebserkrankung von König Charles III. sitzt tief im Vereinigten Königreich. Kommt es nun zu einer Aussöhnung in der zuletzt zerstrittenen Königsfamilie?

London.

Nach der schockierenden Nachricht über die Krebsdiagnose von König Charles III. (75) wird mit Spannung verfolgt, ob es in der zuletzt zerstrittenen Königsfamilie zur Aussöhnung kommt. Am Nachmittag war der 75-Jährige beim Verlassen seiner Residenz Clarence House in London gemeinsam mit Königin Camilla auf dem Rücksitz eines Wagens zu sehen. Beide lächelten und winkten beim Vorbeifahren. Berichten zufolge fuhren die beiden zum Buckingham-Palast und brachen von dort aus per Helikopter zu ihrem Landsitz Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk auf. Zuvor war sein Sohn Prinz Harry (39) in London eingetroffen.