Nach Messerangriff: Verdächtige wird Haftrichter vorgeführt

Die Polizei beziffert die Zahl der Verletzten nach dem Messerangriff in Hamburg nun auf 18. Die Verdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Hamburg.

Nach der Messerattacke auf einem Bahnsteig am Hamburger Hauptbahnhof soll die mutmaßliche Täterin heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht mit. Die 39-jährige Verdächtige befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam, wie die Polizei mitteilte. Die Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.