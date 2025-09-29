Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Verwüstungen waren teils erheblich.
Die Verwüstungen waren teils erheblich. Bild: Viet Hoang/VNExpress/AP/dpa
Bei dem Sturm "Bualoi" sind auch in Vietnam Menschen ums Leben gekommen.
Bei dem Sturm "Bualoi" sind auch in Vietnam Menschen ums Leben gekommen. Bild: Võ Tá Chuyên/VNA/AP/dpa
Nach dem Sturm werden auch mehrere Fischer auf dem Meer vermisst.
Nach dem Sturm werden auch mehrere Fischer auf dem Meer vermisst. Bild: Võ Thị Dung/VNA/AP/dpa
"Bualoi" richtete auch in Vietnam schwere Schäden an.
"Bualoi" richtete auch in Vietnam schwere Schäden an. Bild: Võ Thị Dung/VNA/AP/dpa
Die Verwüstungen waren teils erheblich.
Die Verwüstungen waren teils erheblich. Bild: Viet Hoang/VNExpress/AP/dpa
Bei dem Sturm "Bualoi" sind auch in Vietnam Menschen ums Leben gekommen.
Bei dem Sturm "Bualoi" sind auch in Vietnam Menschen ums Leben gekommen. Bild: Võ Tá Chuyên/VNA/AP/dpa
Nach dem Sturm werden auch mehrere Fischer auf dem Meer vermisst.
Nach dem Sturm werden auch mehrere Fischer auf dem Meer vermisst. Bild: Võ Thị Dung/VNA/AP/dpa
"Bualoi" richtete auch in Vietnam schwere Schäden an.
"Bualoi" richtete auch in Vietnam schwere Schäden an. Bild: Võ Thị Dung/VNA/AP/dpa
Panorama
Nach Philippinen jetzt Vietnam: Tote bei Sturm "Bualoi"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Orkanartige Winde, Überschwemmungen und Stromausfälle: Nach den Philippinen wütet der Sturm "Bualoi" in Vietnam. Es gibt Tote und Vermisste.

Hanoi.

Der Tropensturm "Bualoi" zieht weiter eine Spur der Zerstörung durch Südostasien mit Toten und schweren Schäden. Mindestens zwölf Menschen sind in Vietnam ums Leben gekommen, nachdem der Sturm am Sonntagabend an der Zentralküste auf Land getroffen war, wie staatliche Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichteten. Zudem wurden 17 Fischer als vermisst gemeldet.

Am Mittag habe sich "Bualoi" zu einem tropischen Tiefdruckgebiet abgeschwächt und sei Richtung Laos gezogen, nachdem der Sturm "13 Stunden lang verheerende Verwüstungen in der Zentralregion" angerichtet habe, schrieb die Zeitung "VnExpress".

Mindestens 27 Tote auf den Philippinen

Zuvor hatte "Bualoi" auf den Philippinen gewütet und dort dem Katastrophenschutz zufolge mindestens 27 Menschen getötet. Zeitweise hatte der Sturm dort Taifun-Stärke erreicht. Hunderttausende Menschen mussten in verschiedenen Regionen des südostasiatischen Inselstaates ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. Von den Philippinen war "Bualoi" über das Südchinesische Meer weitergezogen.

In Vietnam traf der Tropensturm mit orkanartigen Winden, schweren Gewittern und Starkregen nördlich der Stadt Vinh in der Provinz Nghe An auf Land. Dort hätten sich Straßen in Flüsse verwandelt, berichteten lokale Medien. Viele Autos hätten aus den Wassermassen geborgen werden müssen. 

Betroffen war auch die bei Touristen beliebte frühere Hauptstadt Hue, die für ihre historischen Tempel und Pagoden bekannt ist. Auch aus der Hauptstadt Hanoi wurden schwere Regenfälle gemeldet.

Viele Strommasten knickten in dem Sturm um.
Viele Strommasten knickten in dem Sturm um. Bild: Viet Hoang/VNExpress/AP/dpa
Viele Strommasten knickten in dem Sturm um.
Viele Strommasten knickten in dem Sturm um. Bild: Viet Hoang/VNExpress/AP/dpa

Vier Flughäfen zeitweise geschlossen

Teilweise fiel der Strom aus. Die Behörden meldeten Überschwemmungen und Erdrutsche. Vier Flughäfen in zentralen Regionen des Landes stellten am Wochenende vorübergehend den Betrieb ein, darunter der internationale Flughafen Da Nang. Mehr als 240.000 Soldaten standen in Bereitschaft, um in den am schlimmsten betroffenen Gebieten einzugreifen.

Vor einem Monat hatte Taifun "Kajiki" zentrale und nördliche Regionen in Vietnam schwer getroffen und mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Es kam zu teils heftigen Überschwemmungen. Im vergangenen Jahr waren bei dem Taifun "Yagi" in Vietnam rund 300 Menschen gestorben und schwere Schäden entstanden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
26.09.2025
4 min.
Sturm "Bualoi" fegt über Philippinen - Tote und Verletzte
Zunächst hatte der Super-Taifun "Ragasa" auf den Philippinen gewütet, nun ist "Bualoi" auf Land getroffen.
Erst Super-Taifun "Ragasa", jetzt tobt "Bualoi" auf den Philippinen. Hunderttausende mussten ihre Häuser verlassen, Tausende sitzen in Häfen fest, viele Flüge sind gestrichen. Und wieder gibt es Tote.
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
30.09.2025
2 min.
Zahl der Toten in Vietnam durch Sturm "Bualoi" steigt
Zehntausende Häuser wurden vom Sturm teilweise oder komplett zerstört.
Schwere Regenfälle und Überschwemmungen halten Vietnam nach dem schweren Sturm "Bualoi" weiter in Atem. Die Behörden warnen vor neuen Gefahren in den kommenden Tagen.
Mehr Artikel