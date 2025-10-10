Nach riesigem Erfolg: Minecraft-Film bekommt zweiten Teil

Der Kassenschlager "Ein Minecraft Film" bekommt einen zweiten Teil. Das Erscheinungsdatum steht schon fest.

Los Angeles. "Ein Minecraft Film" wird fortgesetzt. Der zweite Teil des erfolgreichen Kinofilms soll am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen und ist bereits in Arbeit, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Wie bereits im ersten Teil wird Jared Hess demnach Regie führen und gemeinsam mit Chris Galletta das Drehbuch schreiben.

Der erste Teil der Videospiel-Verfilmung war ein Kassenschlager: In Deutschland knackte "Ein Minecraft Film" im Frühjahr die Drei-Millionen-Marke an Besucherinnen und Besuchern im Kino, wie der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino) meldete. Nach Box-Office-Daten spielte der Film an seinem ersten Wochenende in Deutschland fast 9,8 Millionen US-Dollar ein.

Jack Black übernahm im ersten Teil die Rolle des Hauptcharakters Steve, Jason Momoa verkörperte den Außenseiter Garrett "The Garbage Man" Garrison. (dpa)