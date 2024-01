Nach Schönheitsbehandlung in Vietnam - 17-Jährige erblindet

In Teilen Asiens folgen schon Teenager den neuesten Beauty-Trends. Aber nicht alle Schönheitszentren haben eine Lizenz. Für eine 17-Jährige in Vietnam hatten die Spritzen dramatische Folgen.

Hanoi.

In Vietnam ist ein 17-jähriges Mädchen auf einem Auge erblindet, nachdem es in einer nicht lizenzierten Schönheitsklinik so genannte Fillers injiziert wurden. Der Teenager sei in der vergangenen Woche mit Sehverlust auf dem linken Auge, einem hängenden Augenlid und Blutungen in ein Krankenhaus in Ho-Chi-Minh-Stadt gebracht worden, berichtete die Zeitung "VN Express" unter Berufung auf die behandelnden Augenärzte. Tests hätten ergeben, dass nach der Schönheitsbehandlung in einem Beauty Center eine Arterie in ihrem Auge verstopft wurde und sich ein Teil des Auges entzündet hatte.