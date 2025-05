Nach sonnigem Start Wetterwechsel zur Wochenmitte

Frühsommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein bestimmen das Wetter zum Wochenbeginn. In der zweiten Wochenhälfte setzt sich unbeständiges Wetter durch. Kommt der ersehnte länger anhaltende Regen?

Offenbach. Das Wetter startet mit viel Sonne und gebietsweise frühsommerlichen Temperaturen in die neue Woche. Im Südwesten klettert das Thermometer auf frühsommerliche Höchstwerte um 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Dienstag zeigt sich auch im Osten die Sonne wieder häufiger. Dazu bleibt es weitgehend trocken.

Vom Schwarzwald bis zu den Alpen können sich jedoch im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter entwickeln. Die Temperaturen erreichen wieder frühsommerliches Niveau. Lediglich an den Küsten sowie in den Bergen ist es kühler.

Temperaturen bleiben meist unter 20 Grad

Am Mittwoch wird das Wetter in der Südhälfte unbeständig. Es ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen. In der Mitte gibt es dagegen nur einzelne Schauer, und im Norden bleibt es überwiegend trocken. Dazu werden in der Mitte und im Osten nochmals frühsommerliche Temperaturen erreicht.

In der zweiten Wochenhälfte setzt sich kühles und unbeständiges Wetter durch. Bei Höchstwerten von meist unter 20 Grad fällt gebietsweise auch immer wieder etwas Regen. Ob dann auch endlich der für die Natur langersehnte flächendeckende Regen komme, lasse sich derzeit noch nicht sagen, teilte der DWD mit. (dpa)