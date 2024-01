Nach stundenlangem Verhandlungskrimi - Ex-Soldat gibt auf

Eine Zwangsräumung läuft aus dem Ruder. Der Bewohner, ein früherer Soldat, will sein Haus nicht verlassen und droht damit, Feuer zu legen. Es folgen zähe Verhandlungen und stundenlanges Warten - am Abend dann der Durchbruch.

Unterkirnach.

Es ist ein ganz normales Wohnviertel. Aber das Haus sieht heruntergekommen aus, Drohnen surren permanent durch die Luft und über das Gebäude - bis in den Abend hinein. Auf dem Dach liegt Tannenreisig, die Rollläden an den Fenstern sind heruntergelassen. Ein 62-jähriger Ex-Soldat verschanzt sich am Dienstag rund zwölf Stunden in seinem Haus in Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis). Ihm droht die Zwangsräumung. Zuvor war der Gerichtsvollzieher angerückt, dann eskaliert die Lage. Der Mann droht damit, Feuer zu legen und das Gebäude niederzubrennen. Die Polizei fährt mit einem Großaufgebot zum Ort des Geschehens.