Nach mehr als 50 Jahren kündigt die US-Band Journey eine Abschiedstour an. (Archivbild)
Nach mehr als 50 Jahren kündigt die US-Band Journey eine Abschiedstour an. (Archivbild) Bild: Rob Grabowski/Invision/dpa
Panorama
Nach über 50 Jahren: Rockband Journey geht auf Farewell-Tour
In den 1980er Jahren feierten die Rocker von Journey mit "Don’t Stop Believin’" oder "Who’s Crying Now" ihre größten Hits. Nach mehr als 50 Jahre kündigt die US-Band nun ihre Abschiedstour an.

Los Angeles.

Die US-Rockband Journey ("Don't Stop Believin'") kündigt nach mehr als 50 Jahren eine Abschiedstournee an. Ihre "Final Frontier"-Tour mit 60 Konzerten in Nordamerika soll Ende Februar beginnen. 

Die für Hits wie "Don’t Stop Believin’", "Any Way You Want It", "Faithfully" oder "Lights" bekannte Band wurde 1973 in Kalifornien gegründet. 2017 wurden die Musiker in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. 

"Diese Tour ist unser herzliches Dankeschön an die Fans, die aus auf jedem Schritt begleitet haben, durch jeden Song, jede Ära, jedes Hoch und Tief", sagte Gitarrist und Journey-Mitbegründer Neal Schon in einer Mitteilung. 

Neben Schon sind unter anderem der langjährige Keyboarder Jonathan Cain, Sänger Arnel Pineda und Drummer Deen Castronovo auf der Abschiedstour mit dabei. Unter dem Titel "Freedom" hatte die Band 2022 ihr 15. Studioalbum veröffentlicht. (dpa)

