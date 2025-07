Nach Unwetter in Tirol: Berghütten mit Helikopter evakuiert

Etwa 100 Menschen befanden sich auf den Hütten. Dutzende wurden ausgeflogen. Denn nach dem Gewitter ist das Gefahrenrisiko auf den Wanderrouten zu hoch.

Gschnitz.

Nach einem schweren Unwetter mit Muren und Erdrutschen in den Tiroler Bergen sind zwei Berghütten evakuiert worden. Ein Helikopter des österreichischen Bundesheeres wurde eingesetzt, um rund 50 Personen in Sicherheit zu bringen, wie das Bundesland Tirol am Dienstag miteilte.