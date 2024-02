Nächtlicher Unfall auf Skipiste - Zwei Münchner verletzt

Mitten in der Nacht fahren zwei Männer im Zillertal mit einem Motorschlitten eine rot markierte Piste hinauf. Dann verunglücken sie und ziehen sich schwere Verletzungen zu.

Innsbruck.

Zwei Männer aus München sind in der Nacht zu Samstag auf einer Skipiste in Österreich mit einem Motorschlitten verunglückt. Die Männer im Alter von 43 und 44 Jahren seien schwer verletzt worden, berichtete die Polizei Tirol. Der Unfall ereignete sich im Skigebiet Gerlosstein in der Zillertal-Arena.