Die Nasa hat die Astronauten und Astronautinnen der "Class of 2025" vorgestellt.
Die Nasa hat die Astronauten und Astronautinnen der "Class of 2025" vorgestellt. Bild: Uncredited/NASA/AP/dpa
Panorama
Nasa stellt neue Astronauten-Klasse vor
Auf eine Nasa-Stellenanzeige hatten sich mehr als 8.000 Menschen beworben. Jetzt hat die US-Raumfahrtbehörde die zehn zukünftigen Astronauten und Astronautinnen vorgestellt - mit Premieren.

Washington.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat sechs Frauen und vier Männer als künftige Astronautinnen und Astronauten vorgestellt. Sie seien aus rund 8.000 Bewerbungen ausgewählt worden, die nach einem entsprechenden Aufruf eingegangen seien, teilte die Nasa mit. Mit der "Class of 2025" bestehe damit erstmals eine Astronauten-Klasse aus mehr Frauen als Männern, hieß es. "Zusammen werden wir das Goldene Zeitalter der Erforschung eröffnen", sagte der derzeitige Nasa-Chef Sean Duffy. 

Voraussetzungen für eine Bewerbung waren: US-Staatsbürgerschaft, Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung oder mindestens 1.000 Stunden Flugtraining und das Bestehen eines Fitnesstests. Insgesamt hat die Nasa in ihrer Geschichte bislang rund 370 Astronauten ausgewählt.

Erstmals Bewerberin ausgesucht, die schon im All war 

Die zehn diesmal erfolgreichen Bewerber im Alter zwischen 34 und 43 Jahren kommen aus vielen verschiedenen Regionen der USA. Nach einem rund zweijährigen Training können sie an Nasa-Missionen teilnehmen.

Mit der 39-jährigen Anna Menon wurde diesmal erstmals eine Bewerberin ausgesucht, die bereits einmal im All war. Menon war im vergangenen Jahr Teil der privaten Raumfahrt-Mission "Polaris Dawn". Ihr Ehemann Anil Menon ist seit 2021 ebenfalls Nasa-Astronaut. (dpa)

