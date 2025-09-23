Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Netflix kündigt "ein seltenes, ungeschöntes Bild" an.
Netflix kündigt "ein seltenes, ungeschöntes Bild" an. Bild: Annette Riedl/dpa
Netflix kündigt "ein seltenes, ungeschöntes Bild" an.
Netflix kündigt "ein seltenes, ungeschöntes Bild" an. Bild: Annette Riedl/dpa
Panorama
Netflix-Doku über Gangster-Rapper Haftbefehl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Haftbefehl gehört zu den Stars der deutschen Rapszene. Eine Doku zeichnet bald seine Karriere nach und lässt viele Wegbegleiter zu Wort kommen. Netflix kündigt "ein seltenes, ungeschöntes Bild" an.

Berlin.

Netflix bringt in Kürze eine Doku über den deutschen Gangster-Rapper Haftbefehl heraus. Der Film "Babo - Die Haftbefehl Story" über den Aufstieg des gebürtigen Offenbachers Aykut Anhan zu einem der bekanntesten Musiker Deutschlands soll am 28. Oktober beim Streamingdienst erscheinen. 

Juan Moreno als Regisseur

Regie führten Juan Moreno ("Tausend Zeilen Lüge") und Sinan Sevinç ("Split Second"). Sie begleiteten Aykut Anhan mehr als zwei Jahre lang mit der Kamera. Herausgekommen sei "ein seltenes, ungeschöntes Bild eines Mannes, der sich an einem kritischen Scheideweg befindet – radikal authentisch und ungefiltert wie die Musik, die Haftbefehl einst berühmt machte", so Netflix. Produzent ist der Schauspieler Elyas M'Barek ("Fack ju Göhte"). M’Barek habe den Entstehungsprozess des Films auch als "kreativer Pate" eng begleitet. 

"Als Haftbefehl 2010 die deutsche Rapszene betrat, veränderte er sie nachhaltig", wirbt der Streamingdienst. "Er wurde zur Identifikationsfigur für viele junge Menschen und avancierte mit seinem Studioalbum "Russisch Roulette" 2014 zum Liebling des Feuilletons. Sein 2022 erschienenes Werk "Das Schwarze Album", produziert vom Kölner Grimme-Preisträger Benjamin Bazzazian, gilt als Meilenstein des deutschen Rap. Doch 2023 wurde es leiser um Haftbefehl."

Gast-Auftritte vieler Rapper

Gast-Auftritte und Kommentare gibt es unter anderen von Soufian, Xatar, Moses Pelham, Marteria, Jan Delay, Niko Backspin, Kool Savas, Peter Fox und Bausa. Der Film sei "das vielschichtige Porträt eines Mannes, der im ständigen Kampf mit den Dämonen seiner Vergangenheit und Gegenwart steht. Abseits gängiger Klischees über Drogen- oder Gewaltverherrlichung im Straßenrap erzählt der Film in eindrucksvollen Bildern, wie die Traumata seiner Kindheit ihn Stück für Stück an den Rand des Abgrunds treiben." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
17.09.2025
2 min.
Dämonenjägerinnen knacken 300-Millionen-Marke
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Girl-Band Huntrix. (Foto Handout)
Zumindest den preisgegebenen Zahlen zufolge ist "KPop Demon Hunters" jetzt mit weitem Abstand der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt - und er knackt eine bislang kaum für möglich gehaltene Marke.
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
03.09.2025
2 min.
Punktlandung: Lady Gaga bringt neues "Wednesday"-Lied heraus
Lady Gaga steuert "The Dead Dance" zum Netflix-Soundtrack bei.
Das "Wednesday"-Publikum und Lady-Gaga-Fans haben allen Grund zur Freude. Bei Netflix kann man neue Abenteuer der schrägen Internatsschülerin sehen. Und von Lady Gaga gibt es dazu Neues zu hören.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel