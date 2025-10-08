Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Doku widmet sich dem Engagement von König Charles. (Archivbild)
Eine Doku widmet sich dem Engagement von König Charles. (Archivbild) Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa
Panorama
Neue Doku zeigt König Charles' Einsatz für die Umwelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch nie sei es wichtiger gewesen, sich für Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen, ist sich König Charles sicher. Eine neue Doku soll nun hinter die Kulissen seines eigenen Engagements blicken.

London.

Der Schutz des Planeten und der Umwelt ist König Charles III. schon lange ein großes Anliegen - nun wird sein Engagement verfilmt. "Finding Harmony: A King's Vision" soll die Dokumentation voraussichtlich heißen, die Anfang 2026 exklusiv beim Streaminganbieter Prime Video erscheinen wird.

In der Doku werde das lebenslange Engagement des britischen Königs für seine "Philosophie der Harmonie und für den Schutz der Umwelt als Ganzes" beleuchtet, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Prime Video und der King's Foundation, die im Jahr 1990 ins Leben gerufen wurde. Die Stiftung setzt sich etwa für Nachhaltigkeit und Landwirtschaft ein.

König: Müssen Gleichgewicht wiederherstellen

"Noch nie war es wichtiger, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um unseren Planeten zu schützen und zu priorisieren", sagte der König laut Mitteilung. Die Natur sei "unsere Lebensgrundlage" und die Menschen Teil von ihr. "Was wir ihr antun, das tun wir uns also selbst an", mahnte er. Man müsse das Gleichgewicht auf einem Planeten wiederherstellen, "der unter so großem Stress steht". Er hoffe, dass die Doku das Publikum dazu anrege, über seine "Philosophie der Harmonie" nachzudenken und selbst aktiv zu werden.

Mit dem Film wolle man den Menschen die Philosophie von Charles näherbringen, heißt es in der Ankündigung. Die Natur sei demnach "der Kern des menschlichen Wohlergehens und Wohlstands", weswegen es dringend praktische Maßnahmen zum Schutz des Planeten und des Klimas brauche.

Was erwartet die Zuschauer?

Angekündigt wurden unter anderem Filmaufnahmen und Interviews. Dabei sollen unter anderem Projekte in Bereichen wie Lebensmittelproduktion und nachhaltige Textilien in den Blick genommen werden, die von Charles' Vision inspiriert worden seien. Die Doku zeigt den Angaben nach auch, wie der König über sein "lebenslanges Engagement für eine nachhaltige Welt" spricht, während er sich "besondere Archivaufnahmen aus mehreren Jahrzehnten" ansieht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
