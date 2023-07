Neuerung auf der Wiesn: Kostenloses Wasser?

München.

Die Bier- und Getränkepreise auf dem Oktoberfest in München sind jedes Jahr ein Aufreger - jetzt will der Stadtrat erreichen, dass es kostenloses Trinkwasser gibt. "Dies soll, wenn möglich, bereits zur Wiesn 2023 passieren", heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen SPD/Volt, CSU/Freie Wähler, Grüne/Rosa Liste und FDP/Bayernpartei.