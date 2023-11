Neukölln eins der coolsten Viertel weltweit

Vom Schmuddelviertel am Mauerrand zum angesagten internationalen Hotspot: Der Berliner Stadtteil Neukölln hat eine erstaunliche Karriere hinter sich.

London/Berlin.

Das Stadtmagain "Time Out" hat Berlin-Neukölln als eins der weltweit coolsten Viertel gekürt. "Einst ein kleines Dorf am Rande Berlins, ist Neukölln heute der mit Abstand aufregendste Bezirk der Stadt", schrieben die Autoren des in London herausgegebenen Online-Magazins. Von Restaurants bis Clubs, Ausstellungen und Spaziermöglichkeiten biete Neukölln alles, hieß es weiter.