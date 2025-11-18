Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch Präsident Tokajew reagierte auf den Brand mit vielen Toten. (Archivbild)
Auch Präsident Tokajew reagierte auf den Brand mit vielen Toten. (Archivbild) Bild: Uncredited/Kazakhstan's Presidential Press/AP/dpa
Auch Präsident Tokajew reagierte auf den Brand mit vielen Toten. (Archivbild)
Auch Präsident Tokajew reagierte auf den Brand mit vielen Toten. (Archivbild) Bild: Uncredited/Kazakhstan's Presidential Press/AP/dpa
Panorama
Neun Kinder tot bei Brand in Kasachstan
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem kleinen Dorf in Kasachstan hat eine Familie nach einer Feier viele Gäste im Haus. In der Nacht bricht plötzlich ein Feuer aus.

Astana.

Durch einen verheerenden Brand im Süden Kasachstans sind zwölf Menschen, darunter neun Kinder getötet worden. Drei Menschen seien bewusstlos aus einem brennenden Haus geborgen worden, meldete die Nachrichtenagentur Tengrinews unter Berufung auf den Katastrophenschutz. Der Unglücksort Algabas ist ein Dorf ganz im Süden des zentralasiatischen Landes; nächste große Stadt in 100 Kilometern Entfernung ist die usbekische Hauptstadt Taschkent.

Den Angaben nach erfassten die Flammen ein zweigeschossiges Wohnhaus vollständig. Wie Nachbarn sagten, seien nach einer Feier viele Gäste in dem Haus gewesen, meldete Tengrinews. Aus der kasachischen Hauptstadt Astana ordnete Präsident Kassym-Schomart Tokajew Ermittlungen zur Brandursache an. Außerdem sagte er den Hinterbliebenen Hilfe zu. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
10:44 Uhr
2 min.
Renault Trafic wechselt auf elektrische Plattform
Renault bringt 2026 die nächste Generation des Trafic auf den Markt: Der vollelektrische Transporter basiert auf einer neuen Plattform, die einen ebenen Ladeboden, eine niedrigere Ladekante und ein flacheres Dach ermöglicht.
Flacher, wendiger und natürlich voll elektrisch: Renault stellt den Trafic mit der vierten Generation auf einen flachen Akku-Boden und macht den Transporter so fit für die Zukunft.
05.11.2025
2 min.
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
Beim Brand in einem Altenheim in der bosnischen Stadt Tuzla kamen mindestens elf Menschen ums Leben.
Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache aus. Die Opfer waren besonders schwer erkrankte Patienten. Die Katastrophe wirft ein Schlaglicht auf Zustände, die seit Jahren kritisiert werden.
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
10:40 Uhr
1 min.
Unbekanntes Flugobjekt: Suche vorerst eingestellt
Das Flugobjekt wurde bisher nicht gefunden. (Symbolbild)
Bereits am Sonntag sorgte ein unbekanntes Flugobjekt über dem Vogtland für einige Fragen. Auch zwei Tage später tappt die Polizei noch im Dunkeln.
03.11.2025
2 min.
Erdbeben erschüttert Afghanistan - Mehr als 20 Tote
Bei dem Erdbeben in Afghanistan gab es viele Tote.
Nach dem schweren Erdbeben in Nordafghanistan steigt die Opferzahl weiter. Zudem kam es zu zahlreichen Schäden. Was ist bekannt?
Mehr Artikel