Neunfacher Mordversuch: Prozess um Explosion in Ratingen

Bei einer Explosion in einem Ratinger Hochhaus vor sechs Monaten soll es sich um einen mörderischen Angriff auf Einsatzkräfte gehandelt haben. Der mutmaßliche Täter kommt nun vor Gericht.

Düsseldorf.

Die verheerende Explosion in einem Ratinger Hochhaus beschäftigt von Freitag (10.00) an das Düsseldorfer Landgericht. Auf der Anklagebank muss sich ein 57 Jahre alter Deutscher verantworten. Er soll am 11. Mai mehrere Liter Benzin auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter geschüttet und dann entzündet haben. Das Gas-Luft-Gemisch explodierte und ein Feuerball verletzte die Einsatzkräfte. Mehrere von ihnen kämpften wochenlang um ihr Leben. Eine Polizistin blieb monatelang im künstlichen Koma.