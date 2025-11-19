Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In den Mittelgebirgen wie dem Harz wird am Mittwoch Neuschnee erwartet.
In den Mittelgebirgen wie dem Harz wird am Mittwoch Neuschnee erwartet. Bild: Matthias Bein/dpa
Panorama
Neuschnee, Frost und Glätte zur Wochenmitte
Winterliche Woche in Deutschland: Im Harz gibt es weiter Neuschnee, im Süden wird es frostig kalt. Auch im hohen Norden könnte etwas Schnee fallen.

Offenbach.

Nach einem gebietsweise weißen Wochenbeginn können sich die Menschen in Deutschland in einigen Region weiterhin auf etwas Neuschnee einstellen. In den zentralen und westlichen Mittelgebirgen soll es weiterhin schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Besonders im Harz werden am Mittwoch weiße Flocken erwartet. Oberhalb der 300 Meter könne es laut DWD bis zu fünf Zentimeter Neuschnee geben - in höheren Gebieten seien sogar zehn Zentimeter möglich. Auch im Norden könnte sich der Regen vom Beginn der Woche mancherorts in Schnee verwandeln. Gerade im Binnenland von Schleswig-Holstein könne es zu leichten Schneefällen kommen.

In den südlichen Regionen Deutschlands soll es bei Temperaturen in den Minusgraden in den Morgenstunden frostig werden. Am frühen Morgen messen die Thermometer im Alpenvorland teilweise -5 Grad, ganz im Süden gebietsweise -10 Grad. Der DWD warnt vor Glätte durch Eis und Schneematsch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
