New York: Wohl erster Hai-Angriff an Strand seit Jahrzehnten

New York.

Eine 50-jährige Frau ist an einem Strand der Millionenmetropole New York von einem Hai schwer verletzt worden. Der Hai habe die Frau, die am Rockaway Beach im Stadtteil Queens im Wasser war, ins Bein gebissen, teilten die zuständigen Behörden der Stadt New York mit. Sie sei ins Krankenhaus gebracht worden und in "kritischem, aber stabilem" Zustand.