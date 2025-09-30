Niederländische Kronprinzessin beginnt Militärdienst

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
König Willem-Alexander der Niederlande und seine Tochter Prinzessin Amalia treffen auf dem Paradeplatz der Prinz-Bernhard-Kaserne in Amersfoort ein.
König Willem-Alexander der Niederlande und seine Tochter Prinzessin Amalia treffen auf dem Paradeplatz der Prinz-Bernhard-Kaserne in Amersfoort ein.
Kronprinzessin Amalia bereitet sich auf ihre künftige Rolle als Staatsoberhaupt vor. Dazu gehört auch das Militär.

Den Haag.

Die niederländische Kronprinzessin Amalia hat ihre militärische Ausbildung begonnen. Sie begann als Matrose dritter Klasse bei der Marine und Gefreite dritter Klasse bei Armee und Luftwaffe, teilte der Hof in Den Haag mit. Die 21 Jahre alte Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima kombiniert die Ausbildung mit ihrem Jurastudium in Amsterdam. 

Amalia ist die erste Frau der königlichen Familie im Militärdienst. Die Ausbildung beginnt normalerweise mit einer mehrwöchigen militärischen Grundausbildung mit vielen körperlichen Übungen. Doch da Amalia sich im Juni bei einem Sturz vom Pferd den Arm gebrochen hatte, wurde dieser Teil verschoben. Sie beginnt zunächst mit dem theoretischen Teil der Ausbildung im Verwaltungsstab des Verteidigungsministeriums. (dpa)

Mehr Artikel