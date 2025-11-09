Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kult-Popband No Angels organisiert ihr Band-Leben über eine WhatsApp-Gruppe. (Acrhivbild)
Die Kult-Popband No Angels organisiert ihr Band-Leben über eine WhatsApp-Gruppe. (Acrhivbild) Bild: Andreas Renz/Getty/POOL/dpa
Die Kult-Popband No Angels organisiert ihr Band-Leben über eine WhatsApp-Gruppe. (Acrhivbild)
Die Kult-Popband No Angels organisiert ihr Band-Leben über eine WhatsApp-Gruppe. (Acrhivbild) Bild: Andreas Renz/Getty/POOL/dpa
Panorama
No Angels verraten die Geheimnisse ihrer WhatsApp-Gruppe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Fans würden da sicherlich mal gerne mitlesen: Die No Angels organisieren ihr Band-Leben über eine gemeinsame Chatgruppe. Nun verraten sie, wer darin mit welchen Marotten auffällt.

Köln.

Die No Angels machen es wie viele Freundeskreise und Familien: Die Sängerinnen managen ihren Alltag über eine gemeinsame Chatgruppe. In der exklusiven Runde, in der wirklich nur die Band-Mitglieder Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Sandy Mölling und Nadja Benaissa vertreten sind, wird sowohl Privates als auch Berufliches besprochen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur verrieten.

"Diese Gruppe ist für uns so mit das Wichtigste, was es gibt", sagte Lucy der dpa. "Wir tauschen uns da privat aus, aber auch über die Arbeit. Über Zeit im Studio oder Promo-Termine. Wir organisieren unseren Band-Alltag darüber und es hält uns auch zusammen", sagte sie. Das sei deutlich anders als zu Beginn der Band-Geschichte vor 25 Jahren. "Als wir uns kennenlernten, gab es noch kein WhatsApp", erinnerte sich Lucy. "Aber da brauchten wir auch keine WhatsApp-Gruppe, weil wir uns sowieso ständig sahen. Da waren wir eine lebende WhatsApp-Gruppe."

Globale Band, digitale Lösung

Die aktuelle Chatgruppe soll im Jahr 2020 entstanden sein - noch bevor entschieden gewesen sei, dass die No Angels ein Comeback anstreben. Die Popband hatte von 2014 bis 2021 eine Pause eingelegt.

Die WhatsApp-Gruppe sei vor allem zu Beginn wichtig gewesen, um die "über die halbe Erde verstreut" lebenden Band-Mitglieder zu vernetzen, sagte Sängerin Jessica. "Lucy in Bulgarien, Sandy in Los Angeles. Da war es nicht so einfach, sich zu connecten."

Und was passiert heute in der Gruppe? Sie selbst schicke "immer gerne mal ein Tiktok-Video rein, um die anderen zum Lachen zu bringen", verriet Jessica. Lucy dagegen versende oft Fotos, weil sie "gerade irgendwen" getroffen habe. "Manchmal schicken wir uns auch Fotos von einer Klamotte und überlegen uns, ob das nicht etwas für die Bühne sein könnte", sagte die Sängerin.

Lucy – Queen der Fehltritte

Allerdings ist es für die Band-Mitglieder gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Denn neben der reinen Band-Chatgruppe gibt es noch viele weitere, in denen mehr Menschen in unterschiedlichen Konstellationen vertreten sind - etwa eine Gruppe mit dem Management oder mit dem Social-Media-Team.

"Da muss man wirklich die Übersicht behalten", sagte Jessica. Mit einem Lachen sagte sie: "Lucy ist die, die am häufigsten in die falsche Gruppe schreibt und von uns zurückgepfiffen werden muss."

Die No Angels gingen im Jahr 2000 aus der Castingshow "Popstars" hervor. Mit "Daylight in Your Eyes" landeten sie damals sofort ihren ersten großen Hit und wurden zur wohl erfolgreichsten Frauenband Deutschlands. 

Jüngst haben die No Angels ihren neuen Song "I Still Believe" veröffentlicht. Das Lied ist die Hymne für den diesjährigen RTL-Spendenmarathon am 20. November, bei dem für notleidende Kinder gesammelt wird. Zudem soll bald ein Weihnachtsalbum der No Angels erscheinen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
4 min.
Darum sprechen gerade alle über Rosalía
Das neue Album "Lux" von Rosalía erscheint in dieser Woche. (Archivbild)
Vergangene Woche veröffentlicht die spanische Sängerin Rosalía ihren Song "Berghain" - und das Internet flippt aus. Doch was ist eigentlich der Grund für diese Begeisterung?
Lukas Dubro, dpa
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
23.10.2025
2 min.
Köln hat nach Meinung von Werner Herzog "wirklich Charakter"
Regisseur Werner Herzog findet Köln sehr authentisch. (Archivbild)
Regisseur Werner Herzog schwärmt von Kölns Besonderheiten - und entdeckt auf dem Weg dorthin, was ihm im fernen Los Angeles fehlt.
Mehr Artikel