Verona Pooth hat einen neuen Job bei der ProSieben-Show "The Masked Singer". (Archivbild) Bild: Georg Wendt/dpa
Verona Pooth hat einen neuen Job bei der ProSieben-Show "The Masked Singer". (Archivbild) Bild: Georg Wendt/dpa
Panorama
Noch ein neuer Job: Verona Pooth rätselt bei "Masked Singer"
Die ProSieben-Show "The Masked Singer" geht in ihre zwölft Staffel - und präsentiert ganz neues Personal. Künftig darf Moderatorin Verona Pooth versuchen, kostümierte Promis zu enttarnen.

Köln.

Da werden Sie geraten: Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth ("Da werden Sie geholfen") wird sich künftig in der Show "The Masked Singer" an der Enttarnung maskierter Promis versuchen. Die 57-Jährige werde zusammen mit Komiker Chris Tall Teil des neu formierten Rateteams, kündigte der Sender ProSieben an. Von Folge zu Folge gesellt sich zudem ein wechselnder Rategast zu dem Duo. Die neue Staffel von "The Masked Singer" startet am 8. November.

Pooth hatte erst jüngst das Reality-Format "Villa der Versuchung" (Sat.1) präsentiert und war bei der Show "Schlag den Star" (ProSieben) angetreten. Nun folgt das nächste Engagement. Pooth war in ihrem Leben schon Popsängerin ("Ritmo de la Noche"), Schönheitskönigin, mit Dieter Bohlen zusammen und legendäre Figur des Werbefernsehens ("Blubb").

Bei "The Masked Singer" treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. 

Das Rateteam im Studio darf dabei stets die ersten Tipps abgeben. In der Vergangenheit wurde die Besetzung des Panels immer mal wieder verändert. In der elften Staffel hatten Moderatorin Palina Rojinski und Sänger Rea Garvey feste Plätze inne. (dpa)

