Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem Brand in einem Haus sind vier Frauen tot aufgefunden worden.
Nach einem Brand in einem Haus sind vier Frauen tot aufgefunden worden. Bild: Geir Olsen/NTB/dpa
Nach einem Brand in einem Haus sind vier Frauen tot aufgefunden worden.
Nach einem Brand in einem Haus sind vier Frauen tot aufgefunden worden. Bild: Geir Olsen/NTB/dpa
Panorama
Norwegen: Vier Tote nach Brand in Einfamilienhaus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am frühen Morgen geht bei der Polizei im norwegischen Hamar ein Notruf ein: Es brennt in einem Einfamilienhaus. Die vier jungen Frauen, die sich darin befanden, konnten nur noch tot geborgen werden.

Hamar.

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Norwegen sind vier junge Frauen tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei im norwegischen Hamar mit. Die Opfer waren den Angaben zufolge 18 und 19 Jahre alt. Zunächst waren nur drei der Frauen gefunden worden, am frühen Nachmittag fanden Einsatzkräfte auch das vierte Opfer.

Wie die Polizei mitteilte, waren die vier befreundet. Sie waren bei einer der Freundinnen zu Hause versammelt, als der Brand ausbrach. Demnach war der Brand am Montagvormittag unter Kontrolle, die Feuerwehr jedoch weiterhin im Einsatz. Derzeit gehe die Polizei nicht von einem Verbrechen aus, hieß es in der Mitteilung. Die Brandursache war bislang unklar.

Die Nachrichtenagentur NTB berichtete, dass ein erster Notruf kurz nach 5 Uhr morgens bei der Polizei einging. Bilder aus der Stadt Hamar, die etwa 120 Kilometer nördlich von Oslo liegt, zeigen hohe Rauchsäulen. Der Campus der Universität in Hamar blieb aufgrund der massiven Rauchentwicklung am Montag geschlossen. Das teilte die Hochschule auf ihrer Webseite mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
18.08.2025
4 min.
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe
Marius Borg Høiby, hier im Jahr 2022 an der Seite seiner Mutter Kronprinzessin Mette-Marit. (Archivbild)
Vor einem Jahr sind erstmalig Gewaltvorwürfe gegen den norwegischen Prinzessinnen-Sohn bekanntgeworden. Seitdem kamen immer neue Vorwürfe hinzu. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.
Miriam Arndts und Steffen Trumpf, dpa
08.09.2025
2 min.
Mann nach vier Tagen aus Fahrstuhl gerettet
Glückliche Rettung in Osnabrück. (Symbolbild)
Ausgefallene Sicherung, kein Notruf: Ein Mann steckt vier Tage lang in einem Aufzug fest. Ohne Nahrung und ohne Handy.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel