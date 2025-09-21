Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sendeten am Samstagabend live aus Duisburg.
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sendeten am Samstagabend live aus Duisburg. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Im Schnitt sahen rund 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung.
Im Schnitt sahen rund 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Nach rund 75 Minuten kam es zu einer hektisch eingeleiteten Werbepause, nachdem es hörbar für TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer "Notarzt! Notarzt!"-Rufe aus dem Duisburger Publikum gegeben hatte.
Nach rund 75 Minuten kam es zu einer hektisch eingeleiteten Werbepause, nachdem es hörbar für TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer "Notarzt! Notarzt!"-Rufe aus dem Duisburger Publikum gegeben hatte. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Panorama
"Notarzt!" – Zwischenfall bei Joko und Klaas in Duisburg
Am Samstagabend wird die ProSieben-Live-Show "Ein sehr gutes Quiz" mit Joko und Klaas plötzlich unterbrochen. Im Publikum gibt es einen medizinischen Notfall.

Duisburg.

Die ProSieben-Live-Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ist am Samstagabend wegen eines medizinischen Notfalls unterbrochen worden. Diesmal waren Joko und Klaas am Binnenhafen in Duisburg zu finden. Rund 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauer folgten dem Live-Aufruf und besuchten "die mobile ProSieben-Quizshow".

Nach rund 75 Minuten kam es zu einer hektisch eingeleiteten Werbepause, nachdem es hörbar für TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer "Notarzt! Notarzt!"-Rufe aus dem Duisburger Publikum gegeben hatte. Die Kamera ging in eine Luftaufnahme. Der Sender schaltete in eine ungeplante Werbepause. 

"Es war "nur" Kreislauf"

Nach wenigen Minuten war man wieder vor Ort und Klaas Heufer-Umlauf erläuterte: "Wir sind gerade einigermaßen übereilt in die Pause gegangen, weil wir Wichtigeres zu tun hatten, als witzige Fragen stellen. Denn wir hatten hier - mit der netten Aufmerksamkeit des Publikums - sofort Kenntnis von einem Notfall. Wir mussten erst mal gucken, da ging's jemandem nicht so gut."

Klaas sagte weiter: "Wir haben jetzt zum Glück rausgekriegt: Es war "nur" Kreislauf. Aber wenn man nicht genau weiß, was los ist, dann kann es auch mal was Anderes sein." Es sei alles wieder gut, dem Herrn gehe es den Umständen entsprechend "alles wunderbar". Das tue zum Glück in dieser Form der Fröhlichkeit und Konzentration keinen Abbruch. Die fast dreistündige Show ging weiter. 

Rund 880.000 Menschen sahen im Schnitt die Sendung

Am Ende gab es auch Gewinner: "Fabio aus Bielefeld setzt sich an seinem 18. Geburtstag erfolgreich in der Finalrunde gegen seine Mitspielerinnen durch und gewinnt 90.000 Euro", formulierte es ProSieben am Sonntagmorgen in einer Mitteilung. "Weitere 10.000 Euro erspielt sich am Samstagabend Schalke-Fan Andreas in einer Bonusrunde."

Im Schnitt sahen rund 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung. Es war die erste Ausgabe der zweiten Staffel der Liveshow-Reihe, die kommenden Samstag schon weitergeht. 

Der Branchendienst DWDL.de ordnete ein: "Damit lief es auf Anhieb besser als bei allen Folgen des ersten Durchlaufs, der im Frühjahr zu sehen war. Auch der am Samstag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte Marktanteil in Höhe von 15,5 Prozent lag auf einem Niveau, das man im März und April noch nicht erreicht hatte. 530.000 Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse, damit sicherte sich ProSieben den Primetime-Sieg." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
