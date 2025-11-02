Nur noch ein Tatverdächtiger nach Attacke in Zug in England

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Bahnhof der Stadt Huntingdon dauern die Ermittlungen an.
Am Bahnhof der Stadt Huntingdon dauern die Ermittlungen an. Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Forensiker untersuchen den Zug, in dem es zu dem verheerenden Angriff kam.
Forensiker untersuchen den Zug, in dem es zu dem verheerenden Angriff kam. Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Superintendent John Loveless informiert über den neuen Ermittlungsstand.
Superintendent John Loveless informiert über den neuen Ermittlungsstand. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Zwei Menschen sind nach der Attacke in einem Zug weiter in Lebensgefahr.
Zwei Menschen sind nach der Attacke in einem Zug weiter in Lebensgefahr. Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Mehrere Menschen sind bei dem Angriff am Samstag teils lebensbedrohlich verletzt worden.
Mehrere Menschen sind bei dem Angriff am Samstag teils lebensbedrohlich verletzt worden. Bild: Chris Radburn/PA Wire/dpa
Am Bahnhof der Stadt Huntingdon dauern die Ermittlungen an.
Am Bahnhof der Stadt Huntingdon dauern die Ermittlungen an. Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Forensiker untersuchen den Zug, in dem es zu dem verheerenden Angriff kam.
Forensiker untersuchen den Zug, in dem es zu dem verheerenden Angriff kam. Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Superintendent John Loveless informiert über den neuen Ermittlungsstand.
Superintendent John Loveless informiert über den neuen Ermittlungsstand. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Zwei Menschen sind nach der Attacke in einem Zug weiter in Lebensgefahr.
Zwei Menschen sind nach der Attacke in einem Zug weiter in Lebensgefahr. Bild: Joe Giddens/PA Wire/dpa
Mehrere Menschen sind bei dem Angriff am Samstag teils lebensbedrohlich verletzt worden.
Mehrere Menschen sind bei dem Angriff am Samstag teils lebensbedrohlich verletzt worden. Bild: Chris Radburn/PA Wire/dpa
Panorama
Nur noch ein Tatverdächtiger nach Attacke in Zug in England
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem mehrere Menschen in einem Zug nahe Huntingdon niedergestochen wurden, bleibt ein 32-Jähriger in Haft. Ein zweiter Festgenommener wird freigelassen. Die Polizei gibt ein Update.

Huntingdon.

Nach der Messerattacke in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon ist nur noch ein Tatverdächtiger in Gewahrsam. Ein unmittelbar nach der Tat am Samstagabend ebenfalls festgenommener Mann im Alter von 35 Jahren wurde ohne weitere Maßnahmen wieder freigelassen, wie die British Transport Police am Abend mitteilte. In Haft bleibt wegen des Verdachts des versuchten Mordes ein 32-Jähriger. 

Die Tat hatte Großbritannien erschüttert. Mehrere Menschen wurden in den Waggons attackiert und niedergestochen, mutmaßlich mit einem Messer. Zehn Menschen waren mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden - fünf wurden inzwischen wieder entlassen. Ein Mensch befindet sich weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand. Den Angaben zufolge handelt es sich bei ihm um einen Mitarbeiter der Bahn. 

Einen terroristischen Hintergrund hatten die Ermittler ausgeschlossen. Der weiterhin verdächtige 32-Jährige ist in Großbritannien geboren und hat einen Migrationshintergrund. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:00 Uhr
3 min.
„300 Euro pro Jahr sind zu viel“ – Schneeberger Stadträte machen eigenen Vorschlag für Erhöhung der Elternbeiträge
Wieviel darf ein Platz in einer Kindereinrichtung kosten?
Viele Kommunen im Erzgebirge müssen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort erhöhen, denn die Betriebskosten sind gestiegen. In Schneeberg wurde um eine solidarische Lösung gerungen.
Thomas Mehlhorn
02.11.2025
1 min.
Angriff in Zug in England - Was wir wissen und was nicht
Mehrere Menschen sind bei einem Angriff in einem Zug in England verletzt worden.
Mehrere Menschen wurden bei einem Angriff in einem Zug schwer verletzt. Noch sind viele Fragen offen.
03.11.2025
3 min.
Messerattacke in England: Tatverdächtiger angeklagt
Nach der Messerattacke in einem Zug nahe Huntingdon wurde der Tatverdächtige angeklagt.
Der Messerangriff in einem Zug in England beschäftigt die Ermittler intensiv. Bei einer Anhörung vor Gericht machte der Tatverdächtige nur wenige Angaben. Weitere Vorfälle geraten in den Fokus.
Mehr Artikel