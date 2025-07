Oasis-Comeback in Wales: Alles wieder so wie früher?

"Absolut großartig": Erstmals seit 16 Jahren stehen die Gallagher-Brüder wieder zusammen auf der Bühne - ganz ohne Zank und böses Blut. Über einen Abend, der eine Stadt in Euphorie versetzte.

Cardiff. Kann man eine über Jahre andauernde Funkstille mit nur einem Konzert wiedergutmachen? Geht es nach den Fans der Britpopband Oasis, ist das allemal möglich. Mehr als 73.000 Anhänger aus aller Welt jubelten der weltbekannten Truppe mit den Brüdern Liam und Noel Gallagher lautstark zu, als sie am Freitag Hand in Hand im walisischen Cardiff auf die Bühne traten - zum ersten Mal seit 16 Jahren. Von Enttäuschung oder Groll keine Spur.

"Da laufen dir so Tränen runter während du das guckst und jede Zeile mitsingst", sagte ein extra aus Düsseldorf angereister Fan nach dem Konzert, noch immer die ein oder andere Träne im Auge. "Es war unglaublich, absolut großartig", schwärmte auch ein Anhänger aus Großbritannien von dem Auftritt.

"Ich weiß, dass wir anstrengend sind"

Mit dem Song "Hello" begann das weltberühmte Geschwisterpärchen ihren lange ersehnten Auftritt, der Jubel der zehntausenden Fans war auch vor dem Stadion lautstark zu hören. Danach ließen die Brüder keine Wünsche übrig und performten in etwas mehr als zwei Stunden zahlreiche ihrer Songs, darunter etwa "Morning Glory" und "Supersonic". Auch Hits wie "Don't Look Back in Anger" und "Wonderwall" fehlten nicht.

Liam Gallagher steht wieder mit seinem Bruder auf der Bühne. Bild: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa Liam Gallagher steht wieder mit seinem Bruder auf der Bühne. Bild: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Den ein oder anderen Scherz - etwa über die teils hohen Ticketpreise - ließen sich die Brüder nicht nehmen, wie britische Medien berichteten. Doch auch sanftere Töne wurden angeschlagen: "Danke, dass ihr es mit uns aushaltet", sagte etwa Liam laut "Guardian". "Ich weiß, dass wir anstrengend sind."

Oasis sorgt für Jugendgefühl

Doch was ist es eigentlich, mit dem Großbritanniens musikalisch einst angesagtester Export auch heute noch die Massen begeistert? Oasis bringe das "Lebensgefühl der 90er" und der eigenen Jugend wieder zurück, erklärte etwa der aus Kiel angereiste Anhänger Daniel das Phänomen.

In Cardiff sind an diesem Abend jedoch nicht nur Fans der ersten Stunde zu sehen, sondern auch zahlreiche junge Leute, die Oasis zum ersten Mal und nun doch noch live erleben konnten. "Das war verdammt großartig. Das war der beste Tag meines verdammten Lebens", schwärmte etwa ein Jugendlicher aus Großbritannien nach dem Konzert.

Euphorie in Cardiff

Ein trauriges oder enttäuschtes Gesicht ließ sich in Cardiff daher in keiner Gasse finden. Am Freitagnachmittag herrschte eine ausgelassene Partystimmung: Oasis-Songs wurden von Fans auf den Straßen angestimmt, vor den Pubs gab es lange Schlangen. Auch während des Konzerts versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Stadion, um die Wiedervereinigung zumindest ein wenig erleben zu können.

Oasis startete ihre lang ersehnte Tour in Cardiff. Bild: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa Oasis startete ihre lang ersehnte Tour in Cardiff. Bild: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Und heute geht die Party direkt weiter: Auch das zweite Konzert der "Oasis Live '25"-Tour findet im Stadion von Cardiff statt. Danach will die Band weltweit für Euphorie sorgen. In den kommenden Monaten planen Oasis mehrere Auftritte in ihrer Heimat Großbritannien sowie etwa in Irland, den USA, Kanada, Australien und Argentinien. Sogar einen Konzertfilm soll es geben.

Lobende Worte in britischer Presse

Auch in der britischen Presse sorgte der Auftritt der beiden Brüder für positive Schlagzeilen. "Eine schamlose Reise zurück in die 90er Jahre zu den lautesten und besten Songs des Britpop", schrieb etwa der "Guardian". "Oasis haben zum Auftakt ihrer Reunion-Tournee in Cardiff die Spinnweben weggepustet und alle Zweifler aus dem Weg geräumt", hieß es bei der BBC.

Oasis wurde vor mehr als 30 Jahren mit dem Album "Definitely Maybe" bekannt. Spätestens die zweite Platte "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 mit Hits wie "Wonderwall" oder "Don't Look Back in Anger" machte sie weltberühmt. Nach einem langen Streit der Brüder Liam und Noel zerbrach die Band. Im August 2024 kündigten sie dann das Comeback an: "Das große Warten hat ein Ende", hatten die Brüder mitgeteilt. (dpa)