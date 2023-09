Obdachlose Frau durch Kopfschüsse in NRW getötet

In der Innenstadt von Iserlohn wird eine tote Frau gefunden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Bereits wenige Stunden später wird ein Tatverdächtiger von Spezialeinheiten festgenommen.

Iserlohn.

Eine vermutlich obdachlose Frau ist in Iserlohn im Sauerland durch Kopfschüsse getötet worden. Zwei Jugendliche fanden die 57-Jährige am Mittwoch in den Morgenstunden in der Innenstadt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Situation ließ den Angaben zufolge auf ein Tötungsdelikt schließen. Bereits wenige Stunden später nahmen Beamte einen Tatverdächtigen fest. Dabei handele es sich um einen 29-jährigen Waffenbesitzer.