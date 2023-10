Obdachloser starb an Messerstichen - Jugendliche in U-Haft

Die Tat macht die Ermittler sprachlos. In Horn-Bad Meinberg soll ein Obdachloser durch die Gewalt von Jugendlichen ums Leben gekommen sein. Es gibt Aufnahmen der Tat, die der Polizei vorliegen.

Bielefeld/Horn-Bad Meinberg. Der mutmaßlich von drei Jugendlichen im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen getötete Obdachlose ist nach Erkenntnissen der Ermittler durch Messerstiche ums Leben gekommen. "Er ist aufgrund der Stichverletzungen verstorben", sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Dies habe die Obduktion des Leichnams bestätigt. Die mutmaßliche Tatwaffe sei ein Messer.

Drei Jugendliche sollen in Horn-Bad Meinberg südöstlich von Bielefeld den Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige befinden sich in Untersuchungshaft, die ein Haftrichter am Freitag anordnete. Ein Passant hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg entdeckt. Die beiden älteren Jugendlichen haben nach Auskunft der Staatsanwaltanwaltschaft von Freitag Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tätern aus. (dpa)