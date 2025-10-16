Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Obduktion des bei Güstrow gefundenen toten Kindes hat gezeigt: Es ist einer Gewalttat zum Opfer gefallen.
Die Obduktion des bei Güstrow gefundenen toten Kindes hat gezeigt: Es ist einer Gewalttat zum Opfer gefallen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Die Obduktion des bei Güstrow gefundenen toten Kindes hat gezeigt: Es ist einer Gewalttat zum Opfer gefallen.
Die Obduktion des bei Güstrow gefundenen toten Kindes hat gezeigt: Es ist einer Gewalttat zum Opfer gefallen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Panorama
Obduktion: Bei Güstrow tot gefundener Junge ist Gewaltopfer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spuren am Leichnam des bei Güstrow gefundenen Jungen weisen auf ein Gewaltverbrechen hin. Das Ergebnis einer wichtigen DNA-Analyse soll bald vorliegen.

Güstrow.

Der bei Güstrow tot aufgefundene Junge ist laut vorläufigem Obduktionsergebnis Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Bei dem Leichnam seien Spuren festgestellt worden, die diesen Schluss zuließen, teilte die Rostocker Staatsanwaltschaft mit. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft nach einem entsprechenden Bericht des Senders "Ostseewelle" lediglich bestätigt, dass bei der Obduktion Gewalteinwirkung festgestellt worden sei.

"Weitere Informationen zum Sachverhalt, insbesondere zu den Details der Auswertung, können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gegeben werden", teilte die Ermittlungsbehörde mit.

Der Leichnam wurde am Dienstag bei Klein Upahl entdeckt. Weiterhin ist nicht abschließend geklärt, ob es sich um den seit vergangenem Freitag vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow handelt, wovon die Ermittler ausgehen. Das Ergebnis einer entsprechenden DNA-Überprüfung soll laut Staatsanwaltschaft voraussichtlich am Freitag vorliegen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Obduktion: Totes Kind wurde Opfer von Gewaltverbrechen
Am Mittwoch hatten Polizisten vor allem das Umfeld eines Tümpels penibel abgesucht.
Das Auffinden eines toten Jungen bei Güstrow stellt die Ermittler vor Fragen. Vor allem: Ist es der vermisste Fabian? Bald soll darüber Klarheit herrschen. Die Obduktion weist auf eine Gewalttat hin.
16:24 Uhr
1 min.
Torhüter-Legende Maier mit Rat an Hoeneß: "Hör auf"
Sepp Maier (l) und Uli Hoeneß können auf eine lange gemeinsame Vergangenheit zurückblicken.
Seit Jahrzehnten prägt Uli Hoeneß den FC Bayern München. Wenn es nach einem langjährigen Weggefährten geht, sollte er sich zurückziehen.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:22 Uhr
5 min.
Polen: Auslieferung eines Nord-Stream-Verdächtigen abgelehnt
Ein von Deutschland per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger wird von Polen nicht ausgeliefert. (Archivbild)
2022 wurden die Gas-Pipelines in der Ostsee schwer beschädigt. Seit Ende September sitzt ein mutmaßlicher Beteiligter in Polen in U-Haft. Zum Prozess in Deutschland kommt es vorerst nicht.
Alexander Welscher, dpa
15.10.2025
2 min.
DNA-Analyse soll Identität von Kinderleiche klären
Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen, die zur Aufklärung des gewaltsamen Todes eines Kindes führen.
Nach dem Fund einer Kinderleiche südwestlich von Güstrow besteht weiterhin keine letzte Gewissheit, dass es sich um den vermissten Fabian handelt. Eine DNA-Analyse soll nun Aufklärung bringen.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel