Obduktion: Totes Kind wurde Opfer von Gewaltverbrechen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Mittwoch hatten Polizisten vor allem das Umfeld eines Tümpels penibel abgesucht.
Am Mittwoch hatten Polizisten vor allem das Umfeld eines Tümpels penibel abgesucht. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Nach umfangreicher Präsenz ist die Polizei inzwischen aus Klein Upahl abgezogen.
Nach umfangreicher Präsenz ist die Polizei inzwischen aus Klein Upahl abgezogen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Die Suchmaßnahmen im Umfeld der Stelle, an der in der Nähe Güstrows am Dienstag ein toter Junge gefunden wurde, sind abgeschlossen.
Die Suchmaßnahmen im Umfeld der Stelle, an der in der Nähe Güstrows am Dienstag ein toter Junge gefunden wurde, sind abgeschlossen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Noch immer ist nicht abschließend klar, ob es sich bei dem toten Jungen um Fabian handelt. Die Ermittler gehen davon aus.
Noch immer ist nicht abschließend klar, ob es sich bei dem toten Jungen um Fabian handelt. Die Ermittler gehen davon aus. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Am Mittwoch hatten Polizisten vor allem das Umfeld eines Tümpels penibel abgesucht.
Am Mittwoch hatten Polizisten vor allem das Umfeld eines Tümpels penibel abgesucht. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Nach umfangreicher Präsenz ist die Polizei inzwischen aus Klein Upahl abgezogen.
Nach umfangreicher Präsenz ist die Polizei inzwischen aus Klein Upahl abgezogen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Die Suchmaßnahmen im Umfeld der Stelle, an der in der Nähe Güstrows am Dienstag ein toter Junge gefunden wurde, sind abgeschlossen.
Die Suchmaßnahmen im Umfeld der Stelle, an der in der Nähe Güstrows am Dienstag ein toter Junge gefunden wurde, sind abgeschlossen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Noch immer ist nicht abschließend klar, ob es sich bei dem toten Jungen um Fabian handelt. Die Ermittler gehen davon aus.
Noch immer ist nicht abschließend klar, ob es sich bei dem toten Jungen um Fabian handelt. Die Ermittler gehen davon aus. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Panorama
Obduktion: Totes Kind wurde Opfer von Gewaltverbrechen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Auffinden eines toten Jungen bei Güstrow stellt die Ermittler vor Fragen. Vor allem: Ist es der vermisste Fabian? Bald soll darüber Klarheit herrschen. Die Obduktion weist auf eine Gewalttat hin.

Güstrow.

Nach dem Fund eines toten Jungen in der Nähe von Güstrow laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen auf Hochtouren. Das Kind ist laut vorläufigem Obduktionsergebnis Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. An dem Leichnam seien Spuren festgestellt worden, die diesen Schluss zuließen, teilte die Rostocker Staatsanwaltschaft mit. "Weitere Informationen zum Sachverhalt, insbesondere zu den Details der Auswertung, können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gegeben werden." 

Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem toten Jungen um den vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow handelt. Gewissheit soll eine DNA-Analyse bringen. Ein Ergebnis wird für diesen Freitag erwartet. 

Fachkommissariat holt sich Verstärkung

Einen Beschuldigten oder eine Beschuldigte gibt es laut Staatsanwaltschaft bislang nicht. Den Fall bearbeitet nach Aussage des Rostocker Staatsanwalts Harald Nowack das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Rostock. "Das Fachkommissariat 1 bei der Kriminalpolizeiinspektion in Rostock ist zuständig, unter anderem für Tötungsdelikte." Die Abteilung habe sich für die Ermittlungen aus anderen Bereichen Beamte hinzugeholt. Die genaue Zahl der Ermittelnden konnte Nowack nicht nennen. "Aber es sind schon einige."

Zeugenaufruf gestartet

Staatsanwaltschaft und Polizei starteten gemeinsam einen Zeugenaufruf. "Nach wie vor bittet die Polizei die Bevölkerung um die Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen, aber auch um die Bereitstellung von gegebenenfalls relevanten Foto- und Videoaufnahmen aus privaten Kameras", hieß es am Abend. Demnach befragen zahlreiche Einsatzkräfte Bewohnerinnen und Bewohner der um den Fundort liegenden Orte und Gemeinden. Auch in Güstrow werden den Ermittlern zufolge Menschen an deren Wohnanschriften zu möglichen Beobachtungen befragt.

Die Ermittlungen im Umfeld der Fundstelle sind nach Aussage Nowacks abgeschlossen. Noch am Mittwoch hatten Bereitschaftspolizisten das Areal penibel abgesucht. Nach dem Fund der Kinderleiche war die Umgebung zunächst weiträumig abgesperrt worden.

Ermittlungen am Fundort abgeschlossen

Das Gebiet nahe der kleinen Gemeinde Klein Upahl besteht aus hügeligen Feldflächen unterbrochen von Wasserlöchern, Büschen und Bäumen. Angrenzend befinden sich auch Wälder.

Die Suchmaßnahmen im Umfeld der Stelle, an der in der Nähe Güstrows am Dienstag ein toter Junge gefunden wurde, sind abgeschlossen.
Die Suchmaßnahmen im Umfeld der Stelle, an der in der Nähe Güstrows am Dienstag ein toter Junge gefunden wurde, sind abgeschlossen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Die Suchmaßnahmen im Umfeld der Stelle, an der in der Nähe Güstrows am Dienstag ein toter Junge gefunden wurde, sind abgeschlossen.
Die Suchmaßnahmen im Umfeld der Stelle, an der in der Nähe Güstrows am Dienstag ein toter Junge gefunden wurde, sind abgeschlossen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa

Zunächst war die Rede davon, dass der Junge in einem Waldstück gefunden wurde. Am Mittwoch durchsuchten die Beamten vor allem das Umfeld eines Tümpels penibel. Nowack, der selbst nicht vor Ort war, sei auch ein schwer einsehbares Waldstück als Fundort genannt worden, allerdings mit Schilf in der Nähe. Dementsprechend sei gegebenenfalls das Gebüsch im Umfeld des Tümpels gemeint gewesen. Nach Kenntnis der Staatsanwaltschaft hatte der Hund einer Spaziergängerin angeschlagen. Sie habe dann den Leichenfund am Dienstagvormittag gemeldet.

Freigabe der Leiche unmittelbar nach Obduktion 

Da die Obduktion bereits abgeschlossen sei, könne die Leiche des Jungen freigegeben werden, wenn dies nicht schon geschehen sei. Für weitere beispielsweise toxikologische Untersuchungen seien Gewebeproben genommen worden. Nach dem vorläufigen Obduktionsgutachten steht laut Nowack noch das endgültige Gutachten aus, das in der Regel einige Tage in Anspruch nehme. 

Daraus würden sich aber keine wesentlichen neuen Informationen ergeben, die die Staatsanwaltschaft mitteilen könne. Nowack hatte bereits zuvor um Verständnis gebeten, dass Informationen aus ermittlungstaktischen Gründen auch zurückgehalten werden müssten.

Der achtjährige Fabian war am 10. Oktober verschwunden und von seiner Mutter am Abend des gleichen Tages als vermisst gemeldet worden. Zunächst war vermutet worden, der Junge habe am Tag seines Verschwindens zu seinem Vater fahren wollen, der getrennt von der Mutter südlich von Güstrow lebt. Spürhunde hatten Fabians Spur bis zum Güstrower Busbahnhof verfolgen können und nahe dem Wohnort des Vaters wiederaufgenommen, bevor sie sich wieder verlor. 

Trauer in Güstrow

Noch immer ist nicht abschließend klar, ob es sich bei dem toten Jungen um Fabian handelt. Die Ermittler gehen davon aus.
Noch immer ist nicht abschließend klar, ob es sich bei dem toten Jungen um Fabian handelt. Die Ermittler gehen davon aus. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Noch immer ist nicht abschließend klar, ob es sich bei dem toten Jungen um Fabian handelt. Die Ermittler gehen davon aus.
Noch immer ist nicht abschließend klar, ob es sich bei dem toten Jungen um Fabian handelt. Die Ermittler gehen davon aus. Bild: Bernd Wüstneck/dpa

Hundertschaften der Polizei suchten tagelang vergeblich nach Fabian. Auch Seen wurden abgesucht. So schlugen Leichenspürhunde auf dem Inselsee am Stadtrand von Güstrow an. Taucher fanden dort jedoch nichts. 

Der Vermisstenfall und der Fund des toten Kindes lösten Fassungslosigkeit und Trauer aus. Am Dienstagabend hatten Hunderte Güstrower bei einem Gottesdienst ihr Mitgefühl bekundet. Als Zeichen der Anteilnahme stellten sie vor der Marienkirche Kerzen ab und legten Plüschtiere nieder. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:24 Uhr
1 min.
Torhüter-Legende Maier mit Rat an Hoeneß: "Hör auf"
Sepp Maier (l) und Uli Hoeneß können auf eine lange gemeinsame Vergangenheit zurückblicken.
Seit Jahrzehnten prägt Uli Hoeneß den FC Bayern München. Wenn es nach einem langjährigen Weggefährten geht, sollte er sich zurückziehen.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Sparkassen-Mails: Behörde warnt vor Festgeld-Betrug
Betrüger nutzen aktuell den guten Ruf der Sparkassen aus, um in angeblich deren Namen betrügerische E-Mails zu verschicken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
Aktuell erhalten viele Kunden betrügerische Festgeld-Angebote. Die Täter geben sich dabei als Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe oder des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands aus.
Jürgen Becker
15:39 Uhr
5 min.
Vermisster Fabian ist tot - Erneute Spurensuche am Fundort
Einsatzkräfte haben bei ihren Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erneut einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche in den Blick genommen.
Nach tagelanger Suche herrscht traurige Gewissheit: Bei der bei Güstrow gefundenen Kinderleiche handelt es sich um den achtjährigen Fabian. Viele Fragen sind offen. Ermittler warnen vor Spekulationen.
Christopher Hirsch (Text) und und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
15.10.2025
5 min.
"Einfach so sinnlos" - Erschütterung über Kinderleiche
Jens-Peter Schulz, Pastor der Ev.-Luth. Pfarrgemeinde Güstrow, ist es ein Trost, dass die Menschen in Güstrow mit ihrer Trauer und Anteilnahme zusammenkommen.
Kerzenmeer, Tränen, Fassungslosigkeit: Nach dem Auffinden eines toten Kindes bei Güstrow suchen Menschen Halt – und Ermittler nach Antworten. Handelt es sich um den vermissten Fabian?
Christopher Hirsch (Text) und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
Mehr Artikel