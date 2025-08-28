Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen. (Archivbild)
Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen. (Archivbild) Bild: Expa/Johann Groder/APA/dpa
Panorama
Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen
Jimi Blue Ochsenknecht musste nach dem Ende seines Prozesses noch mit Einschränkungen leben. Das ist jetzt vorbei.

Innsbruck.

Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen. Eine Woche nach Ende seines Prozesses um eine unbezahlte Hotelrechnung wurden alle Auflagen aufgehoben, wie ein Sprecher des Landgerichts Innsbruck sagte. Der 33-Jährige habe seinen Reisepass sowie die zwischenzeitlich hinterlegte Kaution von 15.000 Euro zurückerhalten.

Ochsenknecht war wegen schweren Betrugs angeklagt. Der Reality-TV-Darsteller war vergangene Woche vom Gericht aber nicht verurteilt worden. Das Verfahren wurde gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro beigelegt.

Der Schauspieler hatte bei der Feier zu seinem 30. Geburtstag in einem Tiroler Hotel eine Rechnung von 14.000 Euro nicht beglichen. Erst nach jahrelangem Tauziehen und seiner Festnahme am Hamburger Flughafen wurde die Rechnung bezahlt. (dpa)

