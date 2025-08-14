Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht hat eigenen Worten zufolge im Gefängnis die Ruhe ein bisschen genossen. (Archivbild)
Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht hat eigenen Worten zufolge im Gefängnis die Ruhe ein bisschen genossen. (Archivbild) Bild: Jens Kalaene/dpa
Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht hat eigenen Worten zufolge im Gefängnis die Ruhe ein bisschen genossen. (Archivbild)
Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht hat eigenen Worten zufolge im Gefängnis die Ruhe ein bisschen genossen. (Archivbild) Bild: Jens Kalaene/dpa
Panorama
Ochsenknecht: Habe die Ruhe im Gefängnis etwas genossen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kürzlich hatte Jimi Blue Ochsenknecht die Zustände in manchen Gefängnissen beklagt. Nun spricht er in positiven Tönen von seiner Zeit in Untersuchungshaft.

Berlin.

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht hat die Ruhe im Gefängnis nach eigenen Worten "ein bisschen genossen". Er habe "wirklich erstmal runterkommen" können, sagte der 33-Jährige in einer Fragerunde auf der Plattform Twitch. Sonst sei er oft bis spät in der Nacht noch am Handy gewesen. "Also ich habe die ersten ein, zwei Wochen sehr, sehr viel geschlafen - mittags vor allem."

Der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und dessen früherer Ehefrau Natascha erzählt außerdem, dass er "mit sehr vielen Leuten" gut klargekommen sei. Auch die Justizbeamtinnen und -beamten seien sehr freundlich gewesen. "Klar, es ist natürlich kein Hotel. Ich hab’ das alles so gesehen wie so ein Schwererziehbaren-Camp oder -Internat."

"Es soll ja auch 'ne Bestrafung sein"

Als er die Zustände in manchen Haftanstalten kritisiert habe, habe er "kein Gefängnis blöd angehen" wollen, betonte er nun. "Ich finde es gut, wenn die Gefängnisse nicht so sind, dass man sich extrem wohlfühlt, weil es soll ja auch 'ne Bestrafung sein und man soll daraus lernen."

Ochsenknecht hatte vergangene Woche auf Instagram geschrieben, dass in den Haftanstalten in Hannover und München "die Hygiene so gut wie gar nicht vorhanden" und das Essen "leider nicht so" gewesen sei. Die Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim parierte daraufhin die Vorwürfe und betonte auf Anfrage des Nachrichtenportals "t-online", dass "besonders auf Hygiene und Sauberkeit geachtet" werde und dass das Essen "anerkannten ernährungswissenschaftlichen Grundsätzen" entspräche. 

Hatte sich Gefängnis "wesentlich schlimmer vorgestellt"

Ochsenknecht fasst zusammen: "Ich hab’ da gut geschlafen, ich hab’ zur Ruhe gefunden, ich hab’ viel Zeit gehabt, um über alles nachzudenken, was ich falsch gemacht hab’ - was ich auch nicht falsch gemacht habe." Er habe sich die Zeit im Gefängnis "wesentlich, wesentlich schlimmer vorgestellt".

Der 33-Jährige war wegen einer unbezahlten Hotelrechnung Ende Juni am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Im Juli wurde er in einem mehrtägigen Transport mit Zwischenstopps in verschiedenen Gefängnissen nach Innsbruck in Österreich überstellt, wo er gegen Kaution freigelassen wurde. 

Wegen der jahrelang offenen Rechnung eines Tiroler Hotels steht Ochsenknecht am 22. August wegen mutmaßlichen schweren Betrugs in Innsbruck vor Gericht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
04.08.2025
2 min.
Prozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht am 22. August
Jimi Blue Ochsenknecht darf bis zu seinem anstehenden Prozess Österreich nicht verlassen. (Archivbild)
Es begann mit einem Hotelaufenthalt in Tirol. Weil der Schauspieler die Rechnung nicht bezahlte, geriet er ins Visier der Strafjustiz. Nun soll der Fall in einem kurzen Prozess geklärt werden.
02.08.2025
2 min.
Cheyenne Ochsenknecht: Bruder Jimi lebt bei uns
Alle in ihrer Familie seien Familienmenschen, sagt Cheyenne Ochsenknecht (Archivbild).
In einem Interview spricht Cheyenne Ochsenknecht über das neue Familienleben mit Bruder Jimi Blue, der nach seiner Freilassung vorübergehend bei ihr in Österreich untergekommen ist.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:17 Uhr
7 min.
Trump beschwichtigt Ukraine vor Gipfel mit Putin
Trump inszeniert sich als Friedensstifter.
Historischer Alaska-Gipfel: US-Präsident Trump und Kremlchef Putin kommen dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine zusammen. Es steht viel auf dem Spiel - passieren kann alles.
16:13 Uhr
3 min.
Steuerzahlerbund: Beamtenstatus auf den Prüfstand stellen
Holznagel forderte, die Zahl neuer Verbeamtungen auf ein Minimum und ausschließlich auf die hoheitlichen Kernbereiche zu beschränken – bei der Polizei, in der Finanzverwaltung und in der Justiz. (Archivbild)
Wie viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst brauchen den Beamtenstatus? Der Steuerzahlerbund will die Zahl der Verbeamtungen drücken und verweist auf die hohen Kosten.
Mehr Artikel