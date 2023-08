Öltanker liegt fest - Vorbereitung für Schleppen

Sassnitz.

Im Seegebiet nördlich von Rügen laufen weiter die Vorbereitungen für das Abschleppen des Öltankers "Yannis P.", der nach einem Maschinenschaden aus eigener Kraft nicht mehr vorankommt. Wie eine Sprecherin der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) mitteilte, gingen am Samstag Sachverständige an Bord, um das Schiff zu begutachten. Die Verlegung des Tankers beginnt voraussichtlich am Montag.