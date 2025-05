"Ohne Vorwarnung": Imam in Indonesien überlebt Pythonattacke

Ein religiöser Führer wollte auf Sulawesi nur Feuerholz sammeln und wäre beinahe im Bauch einer Python gelandet. Er hat überlebt - aber tödliche Angriffe der Würgeschlangen häufen sich.

Jakarta.

In Indonesien hat ein Mann den Angriff einer mehr als fünf Meter langen Python überlebt. Die Schlange habe den 63-jährigen Imam einer Moschee auf der Insel Sulawesi ohne Vorwarnung angegriffen, berichteten lokale Medien unter Berufung auf Augenzeugen. Das Opfer sei am Wochenende zusammen mit seinem Sohn und anderen Verwandten im Bezirk Polewali Mandar in einem Wald unterwegs gewesen, um Feuerholz zu sammeln, als das Tier plötzlich attackierte, zitierte die Nachrichtenseite Detik.com den Sohn des Mannes.