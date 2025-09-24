Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Senior kann nicht mehr wiederbelebt werden und stirbt am Unglücksort. (Symbolbild)
Der Senior kann nicht mehr wiederbelebt werden und stirbt am Unglücksort. (Symbolbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Der Senior kann nicht mehr wiederbelebt werden und stirbt am Unglücksort. (Symbolbild)
Der Senior kann nicht mehr wiederbelebt werden und stirbt am Unglücksort. (Symbolbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Panorama
Opa stirbt bei Rettungsversuch von Spielzeugboot
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Opa aus Baden-Württemberg versucht, das Spielzeugboot seines Enkels zu retten – und kehrt nicht zurück. Wie Zeugen versuchen dem 72-Jährigen noch zu helfen.

Feldafing.

Beim Versuch das defekte Spielzeugboot seines fünfjährigen Enkels aus dem Starnberger See in Bayern zu bergen, ist ein Senior ums Leben gekommen. Der aus Baden-Württemberg stammende Mann sei am Dienstag an einem Steg in Feldafing ins Wasser gestiegen, aber nicht mehr zurückgekommen, teilte die Polizei mit.

Zeugen versuchten Mann zu retten

Kurze Zeit später sahen Zeugen den leblosen Körper des Mannes im Wasser treiben und brachten ihn ans Ufer. Doch für den 72-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er habe nicht mehr wiederbelebt werden können, hieß es. 

Der fünfjährige Junge sei derweil von den Zeugen und dem Rettungsdienst betreut worden. Die Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus. Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter liege nicht vor, so die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache des Mannes. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
2 min.
Vater und Sohn tot aufgefunden – familiärer Hintergrund?
Ein Mann soll seinen Sohn getötet haben. (Symbolbild)
In einem kleinen Ort in Baden-Württemberg werden die Leichen eines Vaters und seines acht Jahre alten Sohnes entdeckt. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht. Die Suche nach dem Motiv läuft.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
15.09.2025
1 min.
Vater tötet Sohn und sich selbst
Der Mann soll seinen Sohn getötet haben. (Symbolbild)
In einem kleinen Ort in Baden-Württemberg wurden die Leichen eines Vaters und seines acht Jahre alten Sohnes entdeckt. Hinweise auf die Beteiligung Dritter gibt es nicht.
Mehr Artikel