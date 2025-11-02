Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dutzende Flüge wurden annulliert: Die Rückreise verzögert sich für viele Touristen.
Dutzende Flüge wurden annulliert: Die Rückreise verzögert sich für viele Touristen. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Der Flughafen von Montego Bay musste tagelang geschlossen bleiben.
Der Flughafen von Montego Bay musste tagelang geschlossen bleiben. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
In von der Außenwelt abgeschnittenen Ortschaften fehlen Nahrungsmittel.
In von der Außenwelt abgeschnittenen Ortschaften fehlen Nahrungsmittel. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Dutzende Flüge wurden annulliert: Die Rückreise verzögert sich für viele Touristen.
Dutzende Flüge wurden annulliert: Die Rückreise verzögert sich für viele Touristen. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Der Flughafen von Montego Bay musste tagelang geschlossen bleiben.
Der Flughafen von Montego Bay musste tagelang geschlossen bleiben. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
In von der Außenwelt abgeschnittenen Ortschaften fehlen Nahrungsmittel.
In von der Außenwelt abgeschnittenen Ortschaften fehlen Nahrungsmittel. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Panorama
Opferzahl nach Hurrikan-Katastrophe in Karibik steigt weiter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wirbelsturm "Melissa" hat auf Jamaika verheerende Schäden angerichtet. Viele sind in Not: Hilfsgüter erreichen abgeschnittene Orte kaum, Nahrungsmittel werden knapp, Tausende Touristen sitzen fest.

Kingston.

Der verheerende Hurrikan "Melissa" hat in der Karibik noch mehr Menschen in den Tod gerissen als bisher bekannt. Allein in Jamaika gibt es nach Regierungsangaben inzwischen 28 bestätigte Todesfälle. Zudem lägen Berichte über weitere mögliche Opfer vor, die noch überprüft werden müssten. Damit hat der Wirbelsturm, der vergangene Woche in mehreren Inselstaaten der Karibik wütete, mindestens 59 Menschen das Leben gekostet.

Touristen sind gestrandet

Mehrere Tage nach dem Durchzug des Hurrikans sitzen auf Jamaika weiterhin Tausende Touristen fest. Obwohl für Samstag der Start der ersten kommerziellen Flüge vom größten Flughafen des Landes in Montego Bay geplant war, fielen die meisten davon aus - darunter auch ein Condor-Flug nach Frankfurt, mit dem 150 Fluggästen ausreisen wollten. 

"Melissa" hatte Jamaika am Dienstag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde erreicht. Der Wirbelsturm war einer der stärksten Hurrikane im Atlantik seit Beginn der Aufzeichnungen. Die wuchtigen Böen brachten Häuser zum Einsturz, rissen Bäume und Strommasten um, hinzu kamen Überschwemmungen und Erdrutsche infolge des heftigen Regens. In Haiti kamen mindestens 30 Menschen ums Leben, in der benachbarten Dominikanischen Republik gab es ein Todesopfer. 

In von der Außenwelt abgeschnittenen Ortschaften fehlen Nahrungsmittel.
In von der Außenwelt abgeschnittenen Ortschaften fehlen Nahrungsmittel. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
In von der Außenwelt abgeschnittenen Ortschaften fehlen Nahrungsmittel.
In von der Außenwelt abgeschnittenen Ortschaften fehlen Nahrungsmittel. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa

Das Welternährungsprogramm (WFP) hat 5.000 Lebensmittelpakete nach Jamaika geliefert, mit dem rund 15.000 Menschen eine Woche ernährt werden können. Doch ganze Gebiete sind weiterhin von der Außenwelt abschnitten. Umgeknickte Bäume und Masten versperren nach wie vor die Zugangswege für Hilfsgütertransporte. In den besonders übel getroffenen Gebieten im Südwesten Jamaikas haben die Menschen große Schwierigkeiten, an Lebensmittel und Wasser zu gelangen. 

Die Agrarproduktion ist schwer beeinträchtigt

Zudem wurde ein Großteil der Ernte durch den Wirbelsturm vernichtet. "Melissa" fegte über Regionen hinweg, die für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung sind, wie Agrarminister Flyod Green der Zeitung "The Gleaner" sagte. Felder seien zerstört, die Märkte leer - das bedeute neben fehlenden Nahrungsmitteln für die Inselbewohner auch Probleme für den Export: Fast alle Süßkartoffeln des Landes, das wichtigste Agrarexportgut Jamaikas, werden in der betroffenen Region angebaut.

Es gibt keine Elektrizität zur Kühlung von Lebensmitteln

Gesundheitsminister Christopher Tufton warnte vor Gesundheitsrisiken durch verdorbene Lebensmittel und verunreinigtes Wasser. "Ich weiß, dass es eine schwierige Zeit ist, und ich weiß, dass Lebensmittel kostbar sind, aber es kann gefährlich sein, kontaminierte Lebensmittel zu verzehren", sagte er auf einer Pressekonferenz. Das Problem dahinter: Vielerorts haben die Menschen keinen Strom, um ihre Lebensmittel zu kühlen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
01.11.2025
3 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Verwirrung an Jamaikas Flughäfen
Dutzende Flüge gestrichen: Die Ausreise verzögert sich für viele Touristen.
Viele Reisende hoffen, auf einen der wenigen startenden Flüge zu gelangen. Flüge fallen aus - auch ein Condor-Flug nach Deutschland. Vor Hurrikan "Melissa" waren rund 25.000 Touristen auf Jamaika.
01.11.2025
3 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Ärzte in Jamaika am Limit
Einige Tankstellen auf Jamaika haben nur noch wenig Kraftstoff.
Nach dem verheerenden Hurrikan arbeiten Ärzte in Jamaika unter teils extremen Bedingungen. Auch Treibstoff ist auf der Insel knapp. Kuba kämpft weiter mit schweren Überschwemmungen.
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel