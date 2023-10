Osbournes mit eigenem Museum? "So viele Erinnerungsstücke"

Die Osbournes sind längst eine eigene Marke. Aber alles gründet auf der Karriere von Familienoberhaupt Ozzy. Warum also kein Museum für den ehemaligen Black-Sabbath-Sänger?

London.

Sharon Osbourne liebäugelt mit einem Museum zur Karriere ihres Mannes Ozzy (74) in dessen Heimatstadt Birmingham. "Ich habe so viele Erinnerungsstücke", erklärte die 70-jährige Frau des Kultrockers in dem "The Osbournes Podcast" ihrer Familie. "Er hat all seine Auszeichnungen, seine Bühnenkleidung, Poster, alte Poster aus der Zeit von Earth", sagte sie. Earth war der Name der Band, die sich 1969 in Black Sabbath unbenannte.