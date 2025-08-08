Otto als Oma, Opa und Baby in Video mit Helene Fischer

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Single von Helene Fischer und Otto Waalkes (hier eine Aufnahme aus dem Juli 2025) ist am Freitag erschienen. (Archivfoto)
Die Single von Helene Fischer und Otto Waalkes (hier eine Aufnahme aus dem Juli 2025) ist am Freitag erschienen. (Archivfoto) Bild: Christian Charisius/dpa
Die Single von Helene Fischer und Otto Waalkes (hier eine Aufnahme aus dem Juli 2025) ist am Freitag erschienen. (Archivfoto)
Die Single von Helene Fischer und Otto Waalkes (hier eine Aufnahme aus dem Juli 2025) ist am Freitag erschienen. (Archivfoto) Bild: Christian Charisius/dpa
Nach langer Vorankündigung haben Otto Waalkes und Helene Fischer nun ihr Remake des Ohrwurms "Baby Shark" veröffentlicht. Im dazugehörigen Video tritt Otto in gleich drei Rollen auf.

Hamburg.

Komiker-Legende Otto Waalkes (77) und Schlagerkönigin Helene Fischer (41) haben ihr Ohrwurm-Remake "Baby Shark" veröffentlicht. Fischer schiebt in dem gerade einmal anderthalb Minuten kurzen Musikvideo einen Zeichentrick-Kinderwagen, in dem ein als Baby verkleideter Otto sitzt und hin und wieder in die Hände klatscht. 

Später taucht Otto auch noch als Oma auf (mit Hut, Handtasche, Brille, Kette, Kleid und Mantel) sowie als Opa (mit grauem Vollbart, Stock, ärmelloser Weste). Alle befinden sich in einer animierten Unterwasserwelt.

"Baby Shark" ist ein international beliebtes Kinderlied über eine Hai-Familie. 

 

Der Titel "Baby Shark" soll Teil von Fischers neuem Kinderliederalbum "Die schönsten Kinderlieder (Tanzen & Feiern)" werden. Das Album soll am 12. September erscheinen. 

Die Plattenfirma bezeichnet "Baby Shark" als "ein absolutes Highlight" aus dem neuen Album: "Freut euch auf eine Version des Milliarden-Hits, die Jung und Alt gleichermaßen zum Mitsingen und Mitfeiern animiert." (dpa)

