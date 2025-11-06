Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Statt Papier-Tickets gibt es in der Pariser Metro künftig elektronisch aufladbare Karten und Tickets auf dem Smartphone (Archivbild).
Statt Papier-Tickets gibt es in der Pariser Metro künftig elektronisch aufladbare Karten und Tickets auf dem Smartphone (Archivbild). Bild: Julia Naue/dpa
Statt Papier-Tickets gibt es in der Pariser Metro künftig elektronisch aufladbare Karten und Tickets auf dem Smartphone (Archivbild).
Statt Papier-Tickets gibt es in der Pariser Metro künftig elektronisch aufladbare Karten und Tickets auf dem Smartphone (Archivbild). Bild: Julia Naue/dpa
Panorama
Pariser Metro schafft Papier-Tickets nach 125 Jahren ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das berühmte "Carnet de 10" ist schon weg, jetzt verschwinden alle Papier-Tickets aus der Pariser Metro. Warum das nicht nur Touristen betrifft und was Umwelt und Smartphone damit zu tun haben.

Paris.

Die traditionellen Pariser Metro-Tickets aus Papier sind bald Geschichte. Der Verkauf der Fahrkarten wurde jetzt im gesamten Pariser Metro- und S-Bahnnetz eingestellt, teilten die Pariser Verkehrsbetriebe RATP mit. An die Stelle treten elektronisch aufladbare Karten und Abos sowie Tickets auf dem Smartphone, die von einem Großteil der Reisenden bereits genutzt werden.

Zuvor war bereits das Angebot an Papier-Tickets Schritt für Schritt reduziert worden. So war vor zwei Jahren bereits das gerade bei Touristen beliebte "Carnet de 10" abgeschafft worden, ein Stapel von zehn früher auch aneinander laminierte Einzelfahrkarte zu einem reduzierten Tarif. Wer noch Einzelfahrkarten aus Papier im Portemonnaie hat, kann diese noch bis ins nächste Jahr hinein verwenden. Außerdem können Papier-Tickets auch später noch eingetauscht werden. 

Abschaffung von Papier-Tickets dient dem Umweltschutz

Die Abschaffung der Fahrkarten aus Papier soll auch dem Umweltschutz dienen. Zum Start der Umstellung schätzte die RATP, dass jedes Jahr mehr als 500 Millionen Papiertickets verkauft werden - und im Müll oder auf der Straße landen. Die Tickets aus kräftigem Papier wurden gleich mit der Eröffnung der ersten Pariser Metro-Linie vor 125 Jahren eingeführt. Dabei hat sich das Design der Fahrkarten seitdem viele Male verändert.

Auf die Navigo-Karten in Paris lassen sich verschiedene Fahrkartentypen herunterladen (Archivbild).
Auf die Navigo-Karten in Paris lassen sich verschiedene Fahrkartentypen herunterladen (Archivbild). Bild: Rachel Sommer/dpa
Auf die Navigo-Karten in Paris lassen sich verschiedene Fahrkartentypen herunterladen (Archivbild).
Auf die Navigo-Karten in Paris lassen sich verschiedene Fahrkartentypen herunterladen (Archivbild). Bild: Rachel Sommer/dpa

Wer als Tourist nach Paris kommt, kann sich künftig am besten eine wiederaufladbare "Navigo Easy"-Karte kaufen, auf die sich am Ticketautomaten die für Besucher der Stadt bestimmten Mehrtages-Abos herunterladen lassen. Außerdem kann man auf die "Navigo Easy"-Karte passgenau die Zahl an Einzeltickets herunterladen, die man während seines Paris-Aufenthaltes benötigt. Das ist unter Umständen viel preiswerter als eine Mehrtageskarte. Auch gibt es die Möglichkeit, Tickets mit dem Smartphone zu kaufen und zu entwerten. Einfach, wie etwa in London, die Kreditkarte als Fahrkarte einzusetzen, ist in Paris nicht möglich. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09.11.2025
3 min.
Paris verlost historische Gräber auf Promi-Friedhöfen
Historische Grabstätten auf Pariser Friedhöfen warten auf eine neue Nutzung. (Archivbild)
Historische Gräber auf Pariser Friedhöfen werden verlost – wer restauriert, kann eine seltene Grabstätte in prominenter Nachbarschaft erwerben.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
12:03 Uhr
3 min.
Nach Achterbahnfahrt: HSG-Handballer kehren auch aus Oebisfelde mit leeren Händen zurück
Feierte sein Comeback im HSG-Kasten: Torhüter Tino Hensel, hier in einem früheren Spiel.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer haben auch das zweite Kellerduell in Folge verloren und durchlebten dabei beim Vorletzten ein Wechselbad der Gefühle. Und es gab es überraschendes Comeback.
Andreas Tietze
12:00 Uhr
4 min.
Martinsgans für unter 30 Euro? Wo Erzgebirger ein günstiges Festmahl finden
Gänsebraten als teures Vergnügen im Erzgebirge? Traditionell wird die Winterzeit kulinarisch mit dem Martinsgans-Essen eingeläutet.
Das Erzgebirge vereint ein Festtagsessen: Zum Martinstag kommt Gans mit Rotkohl und Klößen auf den Tisch. Doch wo gibt es das Gericht zum kleinen Preis? Die „Freie Presse“ hat sich bei Gastronomen umgehört – und ist fündig geworden.
Jürgen Freitag
23.10.2025
2 min.
Neuer Pariser Bahnchef setzt auf Nachtzug Paris-Berlin
Der ab Dezember aus dem Fahrplan wegfallende Nachtzug Paris-Berlin hat vielleicht doch eine Zukunft (Archivbild).
Nachtzug-Fans können wieder hoffen: Frankreichs neuer Bahnchef Castex will die Paris-Berlin-Verbindung retten – trotz Millionenverlusten und gestrichener Zuschüsse.
Mehr Artikel