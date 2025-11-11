Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ungewöhnliche Verhaftung in Aachen.
Ungewöhnliche Verhaftung in Aachen.
Panorama
Partnerin wieder da, Partner dafür weg
Ein 42-Jähriger wollte der Bundespolizei in Aachen eine gute Nachricht überbringen. Das hätte er besser nicht getan.

Aachen.

Er hatte eine gute Nachricht für die Polizei, die Polizei eine schlechte Nachricht für ihn: Zu einer ungewöhnlichen Verhaftung ist es nach Angaben der Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof gekommen. 

Dort hatte ein 42-Jähriger die Polizeiwache betreten und den Beamten mitgeteilt, dass sich seine vor einem halben Jahr gestellte Vermisstenanzeige erledigt habe: Seine Partnerin sei wieder aufgetaucht. 

Nach Überprüfung seiner Identität hatte die Bundespolizei dann im Gegenzug keine gute Nachricht für ihn: Gegen den vielfach vorbestraften Mann lag ein Haftbefehl vor - es geht um Drogen in nicht geringer Menge. Zudem stand er unter Bewährung - nach einer Verurteilung zu sechseinhalb Jahren Haft. 

Mit der Bewährung dürfte es nun eng werden, denn bei seiner Durchsuchung wurde ein gefälschter Schweizer Führerschein bei ihm gefunden - was ihm eine weitere Strafanzeige einbrachte. Statt zurück zur lange vermissten Partnerin ging es zur Staatsanwaltschaft und dann in Richtung Gefängnis. (dpa)

