Passau: Neunjähriger nach Lkw-Unfall weiter in Behandlung

Bei einem tragischen Lastwagen-Unfall in der Innenstadt starben am Freitag eine Mutter und ihre elfjährige Tochter. Der neun Jahre alte Sohn wird noch im Krankenhaus behandelt.

Passau.

Nach dem Unfall mit einem Lastwagen in der Passauer Innenstadt soll der Gesundheitszustand des verletzten Neunjährigen unverändert sein. Er befinde sich weiterhin in Behandlung im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher. Seine 37 Jahre alte Mutter war am Freitag noch am Unfallort gestorben, seine elfjährige Schwester erlag später in der Klinik ihren Verletzungen.