Pastewka und Engelke setzen gemeinsame Serie fort

Fans der Comedy-Kombination aus Anke Engelke und Bastian Pastewka bekommen Nachschub: Ihre erste gemeinsame Serie "Perfekt Verpasst" wird weitererzählt. Es soll neue Folgen geben.

Köln. Anke Engelke und Bastian Pastewka machen weiter gemeinsame Sache: Ihre erste gemeinsame Serie "Perfekt Verpasst" bekommt eine Fortsetzung. Das kündigten die Komikerin und der Komiker bei einer Programmpräsentation des Streamingdienstes Prime Video in Köln an.

"Tatsächlich ist es eine Fortsetzungsgeschichte", sagte Pastewka der Deutschen Presse-Agentur. Erneut gehe es um Maria, eine Buchhändlerin, und Ralf, Besitzer eines Sportgeschäftes. "Am Ende der ersten Staffel sind sie ja zusammengekommen. In "Perfekt Zusammen" müssen wir erleben, ob die beiden auch wirklich gut miteinander können." Prime Video kündigte für die neuen Folgen "unerwartete, skurrile und atemberaubende Situationen" an.

Neue Kapitel für Maria und Ralf

"Perfekt Zusammen" ist der Arbeitstitel des Projekts, das erneut von der btf (bildundtonfabrik) produziert wird, wie Prime Video mitteilte. Pastewka und Engelke sind auch als Executive Producer involviert.

Das Comedy-Duo verbinden eine jahrzehntelange Freundschaft und viele gemeinsame Auftritte - viele Fans schätzen die beiden etwa für ihre einstigen "Wochenshow"-Sketche oder für ihre Verkörperung des skurrilen Volksmusik-Duos Wolfgang und Anneliese.

Erste Serie nach langer Wartezeit

Eine gemeinsame fiktionale Serie hatte allerdings lange nicht zum Portfolio gehört. Das hatte sich erst im vergangenen Jahr geändert, als bei Prime Video "Perfekt Verpasst" erschien. Es ging um die zwei Ü50-Singles Maria und Ralf in Marburg - einem Ort, der medial bislang eher selten im Rampenlicht stand. Die beiden mussten sich erst einmal begegnen, um ein Happy End zu erleben. Viele Kritiken fielen überwiegend positiv aus. (dpa)