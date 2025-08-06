Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Regisseur hat seine Fans beruhigt: Es geht ihm gut. (Archivbild)
Der Regisseur hat seine Fans beruhigt: Es geht ihm gut. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Panorama
"Pate"-Regisseur Coppola zur Behandlung in römischer Klinik
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Italienische Medien schlugen Alarm: Der 86-jährige Oscarpreisträger sei im Krankenhaus. Nun meldet sich Coppola und gibt Entwarnung: "Da Dada (wie mich meine Kinder nennen) geht es gut."

Rom.

Der US-Regisseur und Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola lässt sich in einem Krankenhaus in Rom behandeln. Zuvor hatten italienische Medien berichtet, der 86-Jährige sei wegen Herzproblemen eingeliefert worden. In den sozialen Medien beruhigte Coppola seine Fans: "Mir geht es gut."

Der Regisseur erklärte auf Instagram, er nutze seinen Aufenthalt in der italienischen Hauptstadt, "um meine 30 Jahre alte Vorhofflimmern-Behandlung bei ihrem Erfinder, dem großartigen italienischen Arzt Dr. Andrea Natale, auffrischen zu lassen!". Hunderte Genesungswünsche von Fans gingen auf seinem Instagram-Profil ein.

Der fünffache Oscar-Preisträger, bekannt für Klassiker wie die Trilogie "Der Pate" und "Apocalypse Now", hat familiäre Wurzeln in Italien: Seine Großeltern stammen aus der süditalienischen Stadt Bernalda in der Region Basilikata. Dort hat er ein Hotel, das aus einer historischen Villa umgebaut wurde, und verbringt regelmäßig Zeit vor Ort. (dpa)

