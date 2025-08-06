"Pate"-Regisseur Coppola zur Behandlung in römischer Klinik

Italienische Medien schlugen Alarm: Der 86-jährige Oscarpreisträger sei im Krankenhaus. Nun meldet sich Coppola und gibt Entwarnung: "Da Dada (wie mich meine Kinder nennen) geht es gut."

Rom. Der US-Regisseur und Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola lässt sich in einem Krankenhaus in Rom behandeln. Zuvor hatten italienische Medien berichtet, der 86-Jährige sei wegen Herzproblemen eingeliefert worden. In den sozialen Medien beruhigte Coppola seine Fans: "Mir geht es gut."

Der Regisseur erklärte auf Instagram, er nutze seinen Aufenthalt in der italienischen Hauptstadt, "um meine 30 Jahre alte Vorhofflimmern-Behandlung bei ihrem Erfinder, dem großartigen italienischen Arzt Dr. Andrea Natale, auffrischen zu lassen!". Hunderte Genesungswünsche von Fans gingen auf seinem Instagram-Profil ein.

Der fünffache Oscar-Preisträger, bekannt für Klassiker wie die Trilogie "Der Pate" und "Apocalypse Now", hat familiäre Wurzeln in Italien: Seine Großeltern stammen aus der süditalienischen Stadt Bernalda in der Region Basilikata. Dort hat er ein Hotel, das aus einer historischen Villa umgebaut wurde, und verbringt regelmäßig Zeit vor Ort. (dpa)