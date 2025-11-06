Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Patti Smith wurde mit dem Musikalbum "Horses" bekannt (Archivbild).
Patti Smith wurde mit dem Musikalbum "Horses" bekannt (Archivbild). Bild: Hannah Mckay/EPA/dpa
Patti Smith wurde mit dem Musikalbum "Horses" bekannt (Archivbild).
Patti Smith wurde mit dem Musikalbum "Horses" bekannt (Archivbild). Bild: Hannah Mckay/EPA/dpa
Panorama
Patti Smith und das Rockstar-Revival
Lisa Forster, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst besingt Taylor Swift sie, jetzt erscheint ihr neues Buch: Patti Smith ist ein Beispiel dafür, warum alte Rockstars junge Leute begeistern.

Berlin.

Ob Taylor Swift ein Exemplar von Patti Smiths neuen Memoiren vorab bekommen hat? Denkbar wäre es - hat der Popstar der Rock-Ikone doch kürzlich mit einer Erwähnung im Song "The Tortured Poets Department" eine ganze Reihe neuer Fans beschert. 

Zu den prominenten Hörerinnen von Patti Smith zählen nicht nur Swift, sondern auch die Popmusikerin Olivia Rodrigo (22) und Rosalía (33). Die 78-Jährige ist nur eine der Musiklegenden, die zurzeit ein Revival bei jungen Leuten erleben.

Auch Bob Dylan und Bruce Springsteen landen dank neuer Biopics in Spotify-Playlisten junger Fans - und erfreuen sich wie Patti Smith in den sozialen Medien größerer Beliebtheit. 

"Alte Musik ist die neue Musik", schrieb das Magazin "GQ" schon vor ein paar Jahren. Da passt es, dass die US-Musikerin und Autorin Smith jetzt ihre neuen Memoiren "Bread of Angels" herausbringt. Das Werk lädt dazu ein, genauer hinzuschauen: Was finden junge Fans womöglich an alternden Rockstars interessant? 

Klare politische Statements - Kritik an Trump

Zuerst fällt auf: Smith steht - ähnlich wie Springsteen - für eine radikale Aufrichtigkeit, die in der Popkultur von 2025 besonders wirkt. Das äußert sich in klaren politischen Statements, wie sie jüngere Stars dieses Kalibers niemals äußern würden. 

In einem Interview kritisierte Smith gerade die politische Lage in den Vereinigten Staaten deutlich. "Seit ich lebe, war sie [die Welt] nie in üblerer Verfassung", sagt sie der Wochenzeitung "Die Zeit". Sie sei unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, in einer Phase des Wiederaufbaus. "Es ist qualvoll, meine Regierung zu sehen."

Aufrichtigkeit statt Ironie

Geboren 1946, zeichnet Patti Smith in "Bread of Angels" ihr Leben nach. Sie porträtiert sich als Mensch, der Alltägliches mit Hingabe betrachtet. Eine Schildkröte, der sie im Wald begegnet, nimmt sie genauso ernst wie die erste Begegnung mit ihrem späteren Freund Bob Dylan. Ironie oder Zynismus, wie sie heute in den sozialen Netzwerken vorherrschen, sind ihr fremd.

Smith erzählt von einer Kindheit, die von Armut geprägt war. In ihren ersten vier Lebensjahren zog ihre Familie elfmal um. Ihre Mutter arbeitete als Kellnerin, ihr Vater übernahm Nachtschichten in einer Fabrik. Sich selbst porträtiert sie als traumwandlerisches Kind, das in der Schule Außenseiter ist und im Wald "Peter Pan" liest.

Ein bisschen geht es im Buch wieder um ihre Zeit in New York, die Smith bereits in ihren hochgelobten Memoiren "Just Kids" beschrieben hat. Außerdem erzählt sie vom Familienleben mit dem einstigen MC5-Gitarristen Fred Smith (1948-1994), für den Smith nach Detroit zog und mit dem sie in den 80er Jahren zwei Kinder bekam. Ihr Rockstar-Leben tauschte sie gegen Häuslichkeit.

Später verlor sie nicht nur ihren Ehemann, sondern auch enge Weggefährten vergleichsweise früh. Und dennoch schaffte sie es, sich das alltägliche Staunen zu bewahren. Die Kunst hat Patti Smith immer wieder zum Leben erweckt.

Popmusik als Religion

Während viele ihrer Zeitgenossen den Rock als Pose verstehen, überhöht Smith ihn zur Religion. Das wird in "Bread of Angels" immer wieder deutlich. Kunst ist für die Musikerin etwas Heiliges. Das passt in eine Zeit, in der einige Popstars wie Götter verehrt werden - vielleicht als Reaktion auf eine kollektive Krisenstimmung, gegen die der Pop Ablenkung und Halt bietet.

Smith ist für ihre Bühnenpräsenz bekannt, die etwas von einer Predigerin hat. Im Buch erzählt sie von verschiedenen künstlerischen Erweckungserlebnissen. Vom ersten Blick auf die Gemälde Picassos, die Entdeckung einer Geschichte von Oscar Wilde, der Gedichte von Yeats. Ihr geliebter Dichter Arthur Rimbaud, über den Smith immer wieder schreibt, wird ihr von den "Engeln serviert".

Im Buch erzählt Smith auch, dass sie in einer gläubigen Familie aufwuchs, ihre Mutter und Schwester schlossen sich den Zeugen Jehovas an. Sie selbst sang einst die berühmte Zeile "Jesus died for somebody's sins but not mine" und entdeckt ihre Offenbarungen anderswo. 

Künstlerische Qualität, die überdauert

Ihre Liebe für die Musik, die Literatur, die Natur und ihre künstlerischen Gefährten wird im Buch deutlich. Oft bleibt das Geschriebene aber abstrakt, wirklich Persönliches erfährt man kaum. Ein zweites "Just Kids" ist "Bread of Angels" nicht geworden. 

Dennoch sind die Memoiren inspirierend - man schaut danach mit einem anderen, offenen Blick auf sein Umfeld. Und ist eingeladen, Smiths künstlerisches Werk wiederzuentdecken. 

Ihr Kultalbum "Horses" von 1975, den erfolgreichen Nachgänger "Easter" mit dem von Bruce Springsteen geschriebenen Hit "Because the Night". Und das unübertroffene Memoir "Just Kids" über ihre Liebe zu dem Fotografen Robert Mapplethorpe und die gemeinsame Zeit in den 70er Jahren in New York.

Ein Grund dafür, warum sich auch junge Fans für Patti Smith und ihre musikalischen Weggefährten begeistern, dürfte genau hier liegen. In einem künstlerischen Werk, das bis heute beeindruckend ist. Und sich gut als Zitat auf Instagram oder Tiktok macht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
12:00 Uhr
1 min.
Crimmitschauer Töpferei stimmt auf die Adventszeit ein
Am Wochenende findet auf dem Westberg ein Weihnachtswerkstattfest statt. Besucher können sich an der Töpferscheibe versuchen.
Annegret Riedel
06.11.2025
4 min.
Darum sprechen gerade alle über Rosalía
Das neue Album "Lux" von Rosalía erscheint in dieser Woche. (Archivbild)
Vergangene Woche veröffentlicht die spanische Sängerin Rosalía ihren Song "Berghain" - und das Internet flippt aus. Doch was ist eigentlich der Grund für diese Begeisterung?
Lukas Dubro, dpa
12:00 Uhr
3 min.
Wut im Bauch und langer Atem: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Nach der Niederlage in Zwickau sah HSV-Trainer Chris Tippmann Redebedarf.
Nach einer überraschenden Niederlage in der Vorwoche sind die Marienberger Oberliga-Handballerinnen daheim auf Wiedergutmachung aus. Ein Tischtennis-Team spielt gleich dreimal binnen 24 Stunden.
Andreas Bauer
09:30 Uhr
6 min.
Berühmte Breakup-Alben der Popmusik
"West End Girl" ist Lily Allens fünftes Studioalbum (Archivbild).
Von Fleetwood Mac bis Amy Winehouse: Liebeskummer ist schlimm, aber klingt oft großartig. Wie Musiker aus Schmerz Hits machten - und warum das neue Lily-Allen-Album gut in diese Tradition passt.
Lisa Forster und Sabrina Szameitat, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel