Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der in Verruf geratene Prinz Andrew ist bald seinen Prinzentitel los. (Archivbild)
Der in Verruf geratene Prinz Andrew ist bald seinen Prinzentitel los. (Archivbild) Bild: Aaron Chown/PA Wire/dpa
Damals war er noch Herzog von York: Andrew (rechts) mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter, der Königin Elizabeth II., und seinem Bruder Charles. (Archivbild)
Damals war er noch Herzog von York: Andrew (rechts) mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter, der Königin Elizabeth II., und seinem Bruder Charles. (Archivbild) Bild: Frank Augstein/AP/dpa
Gestatten, er wird künftig als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. (Archivbild)
Gestatten, er wird künftig als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. (Archivbild) Bild: Toby Melville/Pool Reuters/dpa
Der in Verruf geratene Prinz Andrew ist bald seinen Prinzentitel los. (Archivbild)
Der in Verruf geratene Prinz Andrew ist bald seinen Prinzentitel los. (Archivbild) Bild: Aaron Chown/PA Wire/dpa
Damals war er noch Herzog von York: Andrew (rechts) mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter, der Königin Elizabeth II., und seinem Bruder Charles. (Archivbild)
Damals war er noch Herzog von York: Andrew (rechts) mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter, der Königin Elizabeth II., und seinem Bruder Charles. (Archivbild) Bild: Frank Augstein/AP/dpa
Gestatten, er wird künftig als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. (Archivbild)
Gestatten, er wird künftig als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. (Archivbild) Bild: Toby Melville/Pool Reuters/dpa
Panorama
Paukenschlag im Palast: Prinz Andrew bald nicht mehr Prinz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

König Charles III. greift bei seinem in Bedrängnis geratenen Bruder nun endgültig durch: Prinz Andrew wird bald nicht mehr Prinz sein.

London/Windsor.

Der wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal in Verruf geratene britische Prinz Andrew (65) ist bald seinen Prinzentitel los. Zudem soll er aus dem Luxus-Anwesen Royal Lodge in Windsor ausziehen. Das teilte der Buckingham Palace mit.

König Charles III. (76) habe "ein formelles Verfahren eingeleitet", um Prinz Andrew seine Titel und Ehrenrechte zu entziehen, heißt es in dem Statement des Palastes. Er werde nun als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein. Mehrere Medien wie die BBC und die Nachrichtenagentur PA berichten, dass Andrew keine Einwände gegen die Entscheidung des Königs gehabt haben soll.

Auch sein Pachtvertrag für die Royal Lodge ist den Angaben nach bald Geschichte, Andrew werde in eine andere private Unterkunft ziehen. Medienberichten zufolge wird er künftig in einem Haus auf dem privaten Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk wohnen. Die Kosten dafür trägt demnach der König.

All dies werde als notwendig erachtet, "ungeachtet der Tatsache, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet", heißt es in der Erklärung weiter. "Ihre Majestäten möchten klarstellen, dass ihre Gedanken und ihr tiefstes Mitgefühl den Opfern und Überlebenden jeglicher Form von Missbrauch gelten und auch weiterhin gelten werden."

Wohnverhältnisse als Dauerthema

Die Wohnverhältnisse des Bruders von König Charles III. (76) waren in den vergangenen Tagen verstärkt in den Blick der Öffentlichkeit geraten, nachdem Andrew kurz vor der Veröffentlichung der Memoiren von Epstein-Opfer Virginia Giuffre seinen Titel als Herzog von York und weitere Titel und Ehrungen niedergelegt hatte. Einigen Abgeordneten im britischen Unterhaus und weiteren Kritikern ging das nicht weit genug. Sie forderten eine offizielle Aberkennung der Titel und stärkere Transparenz in die royalen Finanzen.

Für Empörung sorgte etwa, dass Andrew für die Royal Lodge nahe Schloss Windsor nur die symbolische Miete von "einem Pfefferkorn" im Jahr zahlt, wie die "Times" kürzlich unter Berufung auf den Pachtvertrag berichtete. 

König Charles und Thronfolger Prinz William (43) wollten Andrew Berichten zufolge längst zum Auszug aus der Royal Lodge drängen, scheiterten aber an dem Pachtvertrag. Andrew war nach einer anfänglichen Investition in die Renovierung ein langfristiges Wohnrecht eingeräumt worden, auf das er bisher gepocht haben soll. 

Weinstein und Epstein zu Gast

Der US-Multimillionär Jeffrey Epstein, der sich 2019 in einer Gefängniszelle in New York das Leben nahm, hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. Andrew unterhielt eine enge Freundschaft zu Epstein und ging bei ihm ein und aus. 

Einem BBC-Bericht zufolge soll Andrew etwa vor einigen Jahren Epstein gemeinsam mit dem verurteilten Sexualstraftäter und US-Produzenten Harvey Weinstein in der Royal Lodge empfangen haben. Auch Epsteins Gehilfin und ehemalige Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell soll dabei gewesen sein. 

Die US-Amerikanerin Giuffre warf Andrew vor, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, unter anderem als sie erst 17 Jahre alt war. Obwohl der Prinz die Vorwürfe bis heute strikt zurückweist, ließ er sich 2022 bei einer US-Zivilklage Giuffres auf einen wohl millionenschweren Vergleich ein. 

Die Familie von Giuffre spricht von einem Sieg, der heute errungen worden sei. Giuffre habe "mit ihrer Wahrheit und ihrem außergewöhnlichen Mut einen britischen Prinzen zu Fall gebracht", teilte die Familie der BBC zufolge in einer Erklärung mit. Die Familie werde ihren Kampf fortsetzen und nicht ruhen, bis alle, "die mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell in Verbindung stehen", zur Rechenschaft gezogen werden.

Seine Rolle als Vertreter des britischen Königshauses hatte Andrew angesichts der Vorwürfe bereits eingebüßt. Trotzdem behielt er einen großen Teil seiner Privilegien, unter anderem das Wohnrecht im privaten Teil des Windsor Great Parks. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
6 min.
"Finale Demütigung" für Andrew im Epstein-Skandal
Andrew verliert auch die verbliebenen Titel und Ehren. (Archivbild)
Die Verwicklung von Andrew in den Epstein-Skandal hat der britischen Monarchie "enorm geschadet", sagte ein Experte. Kann nach der historischen Degradierung durch den König ein Neuanfang gelingen?
Patricia Bartos, Christoph Meyer und Jan Mies, dpa
28.10.2025
3 min.
Berichte über neue Enthüllungen belasten Prinz Andrew weiter
Die nächsten Details: Prinz Andrew gerät weiter unter Druck. (Archivbild)
Der Epstein-Missbrauchsskandal lässt Prinz Andrew nicht los. Nun gibt es der BBC zufolge neue Details – und auch der König sieht sich mit seinem in Bedrängnis geratenen Bruder weiter konfrontiert.
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
Mehr Artikel