Pet Shop Boys gedenken mit Song Kreml-Gegner Nawalny

"Let Russia be free" heißt es in dem Lied des britischen Popduos. Um an den verstorbenen Alexej Nawalny zu erinnern, spielen die Pet Shop Boys sogar bei einem Gedenkkonzert in Berlin - als Headliner.

Berlin. Die Pet Shop Boys erinnern mit einem Song an den verstorbenen Kremlkritiker Alexej Nawalny. Unter dem Titel "Hymn (In memoriam Alexei Navalny)" hat das britische Popduo drei Versionen des Lieds veröffentlicht, darunter einen neuen, rund fünfminütigen "Dance Mix". In diesem zitiert Sänger Neil Tennant Auszüge aus Nawalnys Gefängnisbriefen und aus dessen Autobiografie "Patriot", wie das Duo bei Instagram schrieb.

Dazu heißt es auch: "Free Russia, let Russia be free, from the lies of its leaders" ("Befreit Russland, lasst Russland frei sein, von den Lügen seiner Anführer"). Im Video zum Song-Mix sind unter anderem Ausschnitte von Reden des Oppositionellen zu sehen. Nawalny war der bekannteste Gegner von Kremlchef Wladimir Putin. Er starb 2024 in einem russischen Straflager.

Pet Shop Boys bei Gedenkkonzert in Berlin

Die Pet Shop Boys teilten mit, Nawalny habe von einem Russland geträumt, "das sich von Putins Korruption und Autoritarismus befreit hat". Sein Mut und "ungebrochener Geist" inspirierten bis heute. Eine erste Version des Songs hatten die Popstars bereits im Februar produziert.

Für ein Gedenkkonzert am 28. Juni ist das Duo laut einer Ankündigung als Headliner in Berlin, um ein 40-minütiges Set zu spielen. Daneben sollen auch russische Künstlerinnen und Künstler auftreten. Auch ein Live-Gespräch mit Witwe Julia Nawalnaja sowie ein Screening des Dokumentarfilms "Nawalny" sind geplant. (dpa)