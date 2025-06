Peta will nach Wels-Tötung Strafanzeige stellen

Die Polizei schießt auf einen zwei Meter langen Fisch, der Badende angreift. Aus Sicht von Tierschützern hätte es eine Alternative gegeben.

Weißenburg.

Nach der Tötung eines aggressiven Wels in einem Badesee in Mittelfranken will die Tierschutzorganisation Peta Strafanzeige gegen die Beteiligten stellen. "Wir sind schockiert vom Vorgehen der zuständigen Polizei und der Angler, die ganz offenbar für den extrem schmerzhaften, langsamen und vor allem auch unnötigen und gesetzeswidrigen Tod des Welses verantwortlich sind", teilte die Organisation mit.