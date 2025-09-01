Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pete Doherty geht nach langer Zeit wieder mit seiner Band Babyshambles auf Tournee.
Pete Doherty geht nach langer Zeit wieder mit seiner Band Babyshambles auf Tournee. Bild: Sven Hoppe/dpa
Pete Doherty geht nach langer Zeit wieder mit seiner Band Babyshambles auf Tournee.
Pete Doherty geht nach langer Zeit wieder mit seiner Band Babyshambles auf Tournee. Bild: Sven Hoppe/dpa
Panorama
Pete Doherty geht wieder mit Babyshambles auf Tournee
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach elf Jahren geht die Band Babyshambles wieder auf Tournee. Sänger Pete Doherty räumt ein, dass es Vorbehalte gibt, und spricht über seine Suchtprobleme.

London.

Die britische Band Babyshambles hat eine Reuniontour angekündigt. Die Musiker um Frontmann Pete Doherty werden erstmals seit elf Jahren wieder gemeinsam auf Tournee gehen. Anlass ist das 20. Jubiläum ihres Debütalbums "Down In Albion". Auf Instagram kündigte das Quartett für November und Dezember zehn Konzerte in Großbritannien an. Ob es danach weitergeht, ließen die Babyshambles zunächst offen.

Reunion deutete sich schon länger an

Ein Comeback hatte sich schon seit einiger Zeit angedeutet. "Es war immer ein Thema, es gab immer den Wunsch, diese Songs wieder zu spielen", sagte Doherty (46) dem britischen Musikmagazin "NME". "Aber der zentrale Punkt dabei war letztlich die Sucht – und die Gefahr, dass Mick und ich einen ungesunden Einfluss aufeinander hätten."

Sänger Doherty und Gitarrist Mick Whitnall hatten in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen. "Inzwischen sind es bei uns beiden vier oder fünf Jahre, seit wir mit dem harten Zeug aufgehört haben", betonte Doherty jetzt. "Also denken wir, dass wir vielleicht wieder bereit sind, der zivilisierten Gesellschaft unter die Augen zu treten und vorsichtig umeinander herumzutänzeln – und herauszufinden, ob das Ganze echt ist und ob es wahr ist."

Gitarrist Walden starb im Juni

Doherty gründete Babyshambles nach den Libertines. Die Band veröffentlichte drei Alben. Ihrer Karriere wurde allerdings begleitet von Schlagzeilen über Dohertys Drogenexzesse und die Beziehung zu seiner damaligen Freundin, Supermodel Kate Moss. Babyshambles-Gitarrist und Gründungsmitglied Patrick Walden, der auch Teil der Reunion sein sollte, starb im vergangenen Juni im Alter von 46 Jahren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
28.08.2025
2 min.
Prinz Harry reist zum Queen-Todestag nach London
Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Elizabeth II., Meghan und Prinz Harry
Prinz Harry kehrt nach London zurück - wird es diesmal ein Treffen mit Charles oder William geben? Die Gerüchteküche brodelt rund um den Todestag der Queen.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
04.05.2025
5 min.
Eine Insel für Erich Honecker: Indie-Posterboy Peter Doherty stellt in Leipzig sein neues Album vor
Alte Ikone? Peter Doherty live in Leipzig
Das enfant terrible des Nuller-Britrocks gibt sich ungewohnt familiär bei der Vorab-Präsentation von „Felt Better Alive“ - um dann doch mit den alten Großtaten abzuräumen.
Juliane Streich
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel